Türk savunma sanayisinin önde gelen ateşli silah üreticilerinden CANiK, kısa süre önce İngiliz AEI Systems şirketini satın alarak kazandığı orta kalibre top üretme kabiliyetini, İstanbul'da 25-28 Temmuz'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023) birçok milli platformla birlikte sergileyecek.

Deniz, hava ve kara platformları için önem taşıyan 30x113 milimetre top VENOM LR'nin başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamada önem rol oynaması bekleniyor.

Muharebe sahasında düşük geri tepmeli yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar ya da insansız kara araçları ile birlikte kullanılan uzaktan komutalı silah sistemlerinin, küçülen boyutlarına rağmen artan hassasiyeti, yeni mühimmat teknolojilerinin sunduğu kabiliyetlerle birlikte ele alındığında, muharebe sahasında bir değişim süreci yaşanıyor. Daha önce sadece sabit ve döner kanatlı askeri hava platformlarına özel çözüm olarak algılanan 30x113 milimetre otomatik top sistemleri, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava araçlarında yakın geleceğin silahı olarak nitelendiriliyor. 30x113 milimetre mühimmat kullanan, düşük ağırlık ve geri tepmeye sahip kompakt boyutlardaki VENOM LR söz konusu ihtiyaçları karşılamaya yönelik güçlü bir seçenek oluşturuyor.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, AEI Systems satın almanın, bir Türk yatırımcının İngiltere'de savunma lisanslı bir şirkete yatırım yapmasına ilişkin ilk örneği oluşturduğunu söyledi.

AEI Systems'in 65 yıllık Aden tipi tamburalı toplar, oerlikon toplarının İngiliz versiyonlarını üreten firma olduğuna işaret eden Aral, şirketin BAE Systems'tan sonra İngiltere'de bu üretimi yapan ikinci firma olduğuna değindi.

Aral, bu firmayı satın almalarının en önemli sebebinin envanterindeki 30x113 milimetre top olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu silah hafif geri tepmeli olarak tanımlanıyor. 30 milimetre silahlarda normalde sönümleyici olmadığı zaman yaklaşık 30 kilonewtona kadar büyük bir geri tepme var. Bu silah kendinden sönümlemeli daha modern bir versiyon. Silahta 7 kilonewton geri tepme var. Bunun yanında yüksek patlayıcı mühimmat, havada infilak edebilen mühimmat, programlanabilir mühimmat atabilme özellikleri dolayısıyla bu silah 4x4'lerden istenilen ebattaki kara araçlarına kadar kullanılabiliyor, tankların dronlara karşı korunmasını sağlayacak silah olarak kullanılabiliyor. Ağır sınıf taarruz helikopterlerinin çene taretinde bir 30x113 milimetre silah var. Birçok İngiliz uçağında sönümleyicisiz şekilde 30 milimetre silahlar mevcut. O yüzden kullanım alanı çok geniş. Çok kritik mühimmatları atabiliyor. Bu da ilgimizi çeken alan oldu. Çok önemli bir proje."

Gündemdeki milli platformlar

Silahı bu özellikleriyle Türk savunma sanayisindeki platformlara entegre etmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Aral, "2022'de yaptığımız alımdan sonra HAVELSAN'ın Kapgan projesinden Nurol Makina'nın Ejder Yalçın projesine çalışmalarımız var. Baykar ile KIZILELMA için bile görüşüyoruz. TUSAŞ ile ATAK-2 helikopterinde çene taretinde bu silahı görüşüyoruz. Kullanım alanı çok geniş. Türkiye'nin de ciddi şekilde bu silaha ihtiyacı var." dedi.

Rus menşeli ya da NATO bünyesindeki platformlarda ağırlıklı olarak 12,7 milimetre silah sistemlerinin kullanıldığına işaret eden Aral, "12,7 milimetre çekirdeğin ebatından dolayı patlayıcılı mühimmat bugün yok. Olsa bile patlayıcı miktarı düşük olacak. 30 milimetre gibi bu kadar hafif ve geri tepmesi düşük olan bir sistemin yüksek hareket kabiliyeti olan platformalar üzerine takılması muazzam bir avantaj sağlıyor. Bunu da bu sene IDEF fuarında göreceğiz. Kara araçlarının, insansız kara araçlarının, hava araçlarının üzerinde göreceğiz. Silahımız kendi taretimiz ve başka taretler üzerinde sergilenecek." diye konuştu.

Aral, deniz platformlarına yönelik 12,7 milimetre Targan projesi kapsamında HAVELSAN ve Unirobotics ile geliştirme yaparken kule yapısını 30 milimetreyi de kaldıracak şekilde yaptıklarını vurguladı. Cahit Utku Aral, fuarda çeşitli kule çözümlerinin de farklı platformlarla sergileneceğini belirtti.

Türkiye dünyadaki 3 üreticiden biri oldu

Türkiye'de ve yurt dışında bir dizi yeni ve modernizasyon projesi bulunduğuna işaret eden Aral, "Tanklar, eski zırhlı araçlar modern silahlarla donatılıyor. Ne kadar büyük proje geleceğini anlamak için şunu bilmek yeterli, dünyada bu silahı bu kalibrede üreten 3 üretici var. Biri ABD, biri Fransa, biri biziz. O yüzden silaha olan ihtiyaç ve bu mühimmat portföyü de ortaya konulduğu zaman çok yakın zamanda her yerde bu silahı göreceğiz." dedi.

Aral, ilk olarak tamburalı top sisteminde 25 milimetreyi ortaya koyacaklarını, AEI Systems'in ürün portföyünde de bu ürünün bulunduğunu söyledi. Aral, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir projede talep olmamasına karşın dünyada bu ürünü teklif ediyoruz. Bir taraftan da tamburalı olmayan 12,7 gibi çalışan 20x102'miz var. 20x102'mizin bir modernizasyon süreci var. 30x113 ile yapacağımız entegrasyon çalışmaları, kalifikasyonu, yüksek adetli üretimlerimizi yoluna soktuktan sonra 20x102'nin modernizasyonunun projelendirilmesine başlayacağız. 20x102 de önemli bir silah, mühimmatı birçok ülkede bulunuyor. Önemli bir kalibre olduğunu düşünüyoruz. Bu silahları da hayata geçireceğiz. Firma stratejisi olarak 30x113'ten, 25'lerden daha büyük, çekirdek çapından çok kovan boyu önemli. Bu çaptaki silahların daha büyükleri için şimdilik bekleyeceğiz. Amacımız 12,7 ile 30x113 arasındaki bütün ürün portföyünü geliştirmek. Bu sayede konvansiyonel dediğimiz, daha çok üretilebilen, daha çok satılabilen, daha fazla platforma entegre edilen ürünlere fokuslanacağız. Çünkü firmamızın amacı yüksek adetli üretim, satış ve ihracat. Bu önemli proje için İngiltere tarafına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'deki elçilik ve konsolosluk bu projede çok yanımızda oldular, destekleri için teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde kazanılan kabiliyetlerin mühimmatlarla desteklenmesi konusunda güzel çalışmalar başlamış durumda."

AA