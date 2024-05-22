Uluslararası Tıbbi ve İnsani Yardım Kuruluşları Birliği (UOSSM) temsilcisi Yunus el-Hac Salih, Gazze Şeridi'nde gerçek bir insani ve sağlık felaketinin yaşandığını, birkaç tane sahra hastanesine ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu söyledi.

UOSSM heyeti içinde Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Salih, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UOSSM heyetinin Gazze'de hafif yaralıların ilk müdahalesi için 4 nokta oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Salih, derin yarası olmayan vakalara hizmet vererek bölgede çalışmalarına devam eden hastanelerin yükünü hafifletmeye çalışacaklarını belirtti.

Kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye devam eden hastanelerde aşırı yoğunluk olduğu ve bunun önüne geçmek için ilk yardım noktaları oluşturma fikrinin ortaya çıktığını aktaran Salih, "Bu adımla hastanelerdeki yoğunluk azalacak ve sağlık personeli de yaralılara daha iyi hizmet verme imkanı bulacak. Çünkü hasta ve yaralılara hizmet veren hastanelerdeki durum gittikçe kötüleşerek karmaşık bir hale geldi." dedi.

"Gazze'de sağlık durumu ancak İsrail'in sürdürdüğü savaşın son bulmasıyla iyileşebilir"

Hasta ve yaralıları tedavi etmek için inşa edilen hastanelerin İsrail bombardımanı nedeniyle yerinden edilmiş Filistinliler için "sığınma merkezlerine" dönüştüğünü söyleyen Salih, sığınma alanları olarak kullanılan hastanelerdeki izdiham dolayısıyla durumun oldukça kötü olduğunu vurguladı.

Bölgeyi ziyaret eden UOSSM heyetinin Gazze'deki hastane ve tıbbi hizmetlere dair durumu Avrupa ve diğer ülkelere ileteceğini aktaran Salih, gözlemlerini özellikle Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu UOSSM ortaklarıyla paylaşacaklarını ifade etti.

UOSSM temsilcisi Salih, "Gazze Şeridi'nde en iyi çözüm yolu, hastane ve klinik inşası değildir. Sağlık durumu da ancak İsrail'in sürdürdüğü savaşın son bulması ve yerinden edilmiş insanların evlerine geri dönmesiyle iyileşebilir. Tabii sağlık durumundaki iyileşme için en az 1 veya 2 yıla ihtiyaç var." diye konuştu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarının çapını genişletmeye devam ettiğini, bu kapsamda daha çok hastane ve kliniği hem gerçekleştirdiği yıkımlar hem de sağlık personelini göçe zorlayarak hizmet dışı bıraktığını söyleyen Salih, bu nedenle de gelecek günlerde Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yoğunluğun artacağı uyarısında bulundu.

UOSSM, Gazze'ye sağlık ekiplerinin ulaşması için tıbbi köprü kurmaya çalışacak

UOSSM'nin Gazze Şeridi'ne sağlık personeli ve zaruri ilaçları ulaştırmasını umduklarını dile getiren Salih, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapatılmasının ardından sağlık personeli ve tıbbi malzeme bulmakta zorluk çekildiğini ifade etti.

Yabancı sağlık ekiplerinin Gazze Şeridi'ndeki meslektaşlarına yardım imkanı bulması için UOSSM'nin bir tıbbi köprü kurmaya çalışacağını aktaran Salih, Gazze'deki sağlık çalışanlarının özellikle yanık ve kalp operasyonları gibi alanlarda dışarıdan gelebilecek uzmanların desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Salih, şunları kaydetti:

"Gazze'ye sağlık ekiplerinin girmesiyle buradaki sağlık çalışanları biraz olsun rahatlar. Çünkü Gazze'deki sağlık çalışanları, İsrail saldırılarının sürdüğü 7 aydan beri gece gündüz çalışarak yorgun düştüler. Bizim de mevcut hastanelere destek sağlayacak sahra hastanelerine ve yerel sağlık çalışanlarına yardımcı olacak uluslararası deneyimi olan sağlık personeline ciddi ihtiyacımız var."

İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hasta ve yaralıların hayatı tehlikede

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çok ciddi şekilde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını duyurmuştu.

İsrail'in, "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde acil hizmetler, cerrahi operasyonlar ve çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksiklik yaşandığı belirtilmişti.

Uluslararası kurumlardan, Gazze'ye tıbbi malzeme girişinin sağlanması için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada, "Hastanelerde ve sağlık hizmeti verilen yerlerde tıbbi malzeme stoku sıfıra indi. Bu durum hastaların hayatını tehdit ediyor." ifadeleri yer almıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.