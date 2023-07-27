Haber: Mert Osman Erman

O, üç gün içinde idam edilecek ikinci uyuşturucu suçlusudur; çünkü Singapurlu Mohd Aziz bin Hussain de aynı kaderi paylaşacak. 2022 Mart ayından bu yana 15 kişi idam edildi.

Singapur, toplumu korumak için gerekli olduklarını söylediği, dünyanın en sert uyuşturucu karşıtı yasalarından bazılarına sahiptir.

Aziz, 50 gram eroin ticareti yapmaktan suçlu bulunmuştu. Singapur yasalarına göre, 15 gramdan fazla eroin ve 500 gramdan fazla kenevir ticareti için idam cezası uygulanabilir.

Singapur Merkezi Narkotik Bürosu (CNB), Aziz'in "tam hukuki sürece uygun olarak" davrandığını ve onun mahkumiyet ve cezasına karşı temyiz başvurusunun 2018 yılında reddedildiğini söyledi.

Nisan ayında, başka bir Singapurlu, Tangaraju Suppiah, hiç dokunmadığı 1 kg (35 ons) kenevir ticareti nedeniyle idam edildi. Yetkililer, satışı cep telefonu aracılığıyla koordine ettiğini söyledi.

BBC tarafından ulaşıldığında CNB, Saridewi Djamani'nin durumu hakkında yorum yapmayı reddetti.

İngiliz milyarder Sir Richard Branson, tekrar Singapur'u idamları nedeniyle eleştirdi ve idamın suça karşı caydırıcı olmadığını söyledi.

Mr. Branson, Twitter'da, "Küçük çaplı uyuşturucu kaçakçıları yardıma ihtiyaç duyar, çoğu durumları nedeniyle zorbalıkla karşı karşıyadır," dedi ve Saridewi Djamani'nin idamını durdurmanın henüz çok geç olmadığını ekledi.

Transformative Justice Collective, Singapur merkezli bir insan hakları grubuna göre, Singapur'da idam cezası olan iki kadından biridir. O, saç stilisti Yen May Woen'den bu yana şehir devleti tarafından idam edilen ilk kadın olacak. Yen de uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunmuştu.

Yerel medya, Saridewi'nin duruşmasında İslam orucu ayı boyunca kişisel kullanım için eroin stoku yaptığını ifade ettiğini bildirdi.

Hem eroin hem de metamfetamin gibi uyuşturucuları daire dışından satmakla suçlanmaktan kaçınmadı, ancak yargıç See Kee Oon, bu faaliyetlerin ölçeğini küçümsediğini belirtti.

Yetkililer, sıkı uyuşturucu yasalarının Singapur'u dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak tutmaya yardımcı olduğunu ve uyuşturucu suçlarına karşı idam cezasının geniş halk desteğine sahip olduğunu savunuyor.

Ancak idam cezası karşıtları bunu yalanlıyor.

Amnesty International'dan Chiara Sangiorgio, "İdamın eşsiz bir caydırıcılığı olduğuna veya uyuşturucu kullanımı ve bulunabilirliği üzerinde herhangi bir etkisinin olduğuna dair kanıt yok" diye belirtti.

"Sadece bu idamların gönderdiği mesaj, Singapur hükümetinin idam cezasının kullanımı konusundaki uluslararası güvencelere bir kez daha meydan okumaya hazır olduğudur," dedi.

Amnesty International, Çin, İran ve Suudi Arabistan ile birlikte uyuşturucuyla ilişkili idamların gerçekleştirildiği yalnızca dört ülkenin arasında Singapur'un da bulunduğunu belirtti.