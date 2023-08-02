AĞRI AA- Bursa'da çalıştığı inşaattan düşme sonucu yürüme engelli olan Ağrılı Halit Durak hayallerinin peşinden gitmek için başladığı sporla hayata tutunmaya çalışıyor.

Bursa'da 5 yıl önce çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ayaklarından ağır yaralanan 29 yaşındaki Durak senelerce çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Yürüme engeli bulunan ve spor tutkunu Durak bir süre önce döndüğü memleketindeki bir spor salonunda vücut geliştirme antrenmanları yapmaya başladı.

Koltuk değnekleriyle ayakta durabilen Durak belli bir seviyeye geldikten sonra vücut geliştirme şampiyonalarına katılmayı hedefliyor.

"Spor sayesinde fiziki olarak ilerledim"

Halit Durak, Bursa'da inşaat işinde çalışırken düştüğünü ve sonrasında zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

Sporla hayata tutunmaya çalıştığını belirten Durak şöyle konuştu:

"Kazada kol bileğim ve omuriliğim kırıldı. Sinir zedelenmesi de var. Yaklaşık 3 yıl hastanelerde tedavi gördüm. Çetin Demir hocanın engellileri yarışmalara hazırladığını duydum. Ben de Ağrı'ya geldim ve onunla spora devam ediyorum. Kazadan önce de 1-2 yıl spor yapmıştım. O olaydan sonra 3 sene boyunca hastanelerde kaldım. Yeni yeni toparlamaya başladım. Hayallerim vardı ve bunları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Sporun çok faydasını gördüm. Spor sayesinde fiziki olarak biraz ilerledim. Zaten sporu seviyorum ve gittiği yere kadar devam edeceğim."

Durak, bedensel engelli vücut geliştirme yarışmalarına katılacağını ve başarı için yoğun çaba sarf ettiğini anlattı.

"Burası bana terapi gibi geliyor"

Sporun iyileştirici bir yönünün olduğunu dile getiren Durak, "Ömür boyu koltuk değnekleriyle yaşamaya devam edeceğim. Spor beni çok rahatlatıyor. Burası bana bir terapi gibi geliyor. Buraya geldiğimde her şey sıfırlanıyor. Stres ve sinirim kalmıyor. Önümüzdeki aylarda yarışmalara da katılacağım. Hedefimiz Allah'ın izniyle gidebildiğimiz kadar gitmek." dedi.

Antrenör Çetin Demir ise bugüne kadar çok sayıda engelliyi spora kazandırdıklarını ve bunların katıldığı yarışmalarda başarı elde ettiğini aktardı.

Durak'ı yarışmalara hazırladıklarını belirten Demir, "Halit ilk spor salonuna geldiğinde biraz üzgün ve morali bozuktu. Şimdi gayet neşeli ve sürekli sohbet ediyoruz. Beraber yiyip içiyoruz. Birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fedai Din'in yanına gittik. Fedai Bey tüm imkanları kullanıp Halit'e destek sözü verdi." diye konuştu.