KOCAELİ AA- Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Togo Cumhuriyeti vatandaşı Abdoul-Gafarou Fousseni, staj gördüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelerdeki bağlantı yollarının yapım çalışmalarına destek vererek ülkesinde uygulamak istediği mesleğiyle ilgili tecrübe ediniyor.

Arkadaşlarının "Ali Gaffar" olarak hitap ettiği 26 yaşındaki Fousseni, son sınıf stajı kapsamında Kandıra ilçesinde devam eden Çerçili-Akıncı köyleri arasındaki üstyapı çalışmalarında yer alıyor.

Fousseni, yol yapım çalışmalarında edineceği deneyimle ülkesine faydalı olmayı hedefliyor.

"Ailem eğitime önem veriyor"

Abdoul-Gafarou Fousseni, üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Üniversiteye kabul edilmesinin ardından 1 yıl boyunca Türkçe hazırlık dersleri gördüğünü aktaran Fousseni, sınıf arkadaşlarının da desteğiyle Türkçe öğrendiğini anlattı.

Fousseni, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini kaydetti.

Yaklaşık 1 ay önce staja başladığını dile getiren Fousseni, şöyle devam etti:

"Stajım 1 ay daha sürecek. Çok iyi bilgiler alıyorum, öğreniyorum. Stajım bitene kadar tecrübeli olacağımı düşünüyorum. Bu bilgilerle ülkeme de faydalı olacağımı düşünüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum, faydalı olduğumu düşünüyorum. Çalışma arkadaşlarım çok iyi. Şeflerim de iyi davranıyor. Bilgileri artırmak için de her şeyi soruyorum. Kendime güveniyorum. Şu anda yolda dolgu yapıyoruz. Ondan sonra asfaltlayacağız."

Fousseni, ülkesini ve ailesini özlediğini ifade ederek, "Bundan sonra ülkeme faydalı olmak için dönebilirim. Amacım, burada tecrübe edinmek sonra da ülkemde uygulamak. Nasıl asfaltlama yapıldığını ülkemde de göstereceğim. Çoğu arkadaşım Diyarbakırlı. Staj gördüğüm yerde de Diyarbakırlılar var. Diyarbakırlı arkadaşlarım bana 'Ali Gaffar' diyor. İnşallah Diyarbakır'ı görmeye gideceğim." diye konuştu.

Altı kardeş olduklarını, kardeşleri arasından sadece kendisinin yurt dışına çıktığını anlatan Fousseni, bir ağabeyinin fizik bölümünden mezun olduğunu ve doktora yaptığını, bir ağabeyinin de matematik bölümünden mezun olduğunu anlattı.

Ailesinin eğitime önem verdiğini aktaran Fousseni, Togo'da lisans eğitimine fizik bölümünde başladığını, daha sonra ülkesinde inşaat sektöründe eksiklikler olduğunu düşünerek bu alana geçmeye karar verdiğini, bunun için de Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Fousseni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde staj görmekten memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Çalışma arkadaşı Yunus Akçam da zaman zaman ekibe stajyerlerin katıldığını belirterek, "İlk defa Afrikalı bir arkadaşımız geldi. Biz ona Ali Gaffar diyoruz. Çok yetenekli ve tecrübeli bir arkadaşımız oldu diyebilirim. Çok zeki bir çocuk. Soruyor, merak ediyor, merak ettiklerini hemen kavrıyor. Başarılı bir çocuk. Takdir ediyorum kendisini. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. İlk geldiğinde zorlanır diye düşünüyordum ama bizi yanılttı bu başarısıyla." ifadelerini kullandı.