#BaharınRitminiYakala konseptiyle sevilen isimleri ve yepyeni ürünleri bir araya getireceği etkinlikte kaş, göz, dudak ve pigment ürünlerini tanıtacak olan Inglot; Mustafa Aktaş aracılığı ile doğru makyaj tekniklerini içeren eğlenceli bir uygulamaya da ev sahipliği yapacak.

Doğa dostu ürünleriyle dikkat çeken Inglot'un; 1.500'den fazla rengi bir araya getirdiği dudak ürünleri, 600 göz ürünü ve 300'den fazla yüz ürünün yanı sıra 400'e kadar varan oje tonu ile çok zengin bir renk koleksiyonu bulunuyor. Özellikle FreedomSystem ve tırnaklarda oksijen ve su geçirgenliği sağlayan O2M Breathable ojeleriyle sıklıkla adından söz ettiriyor. Ağır kimyasal ve paraben içermeyen ürünleri, her cilt tipine uygun özütler ve yağlar barındırıyor.

Dünyada ve Türkiye’de renkli kozmetiğin lider markalarından biri olan Inglot, göz alıcı renklerle profesyonel makyaj alanında ismini duyurmaya devam ediyor.