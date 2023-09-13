Londra

BBC'nin haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeliyle yapılan bir araştırmada kadın cerrahların meslektaşları tarafından cinsel tacize, saldırıya ve bazı durumlarda tecavüze uğradıklarını söylediklerini tespit etti.

Araştırmaya katılan kadın cerrahların yaklaşık üçte ikisi son 5 yıl içinde cinsel tacize maruz kaldıklarını, üçte biri ise meslektaşları tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını anlattı.

Araştırmanın yazarları da kadın stajyerlerin kıdemli erkek cerrahlar tarafından istismar edildiğini ve bunun halihazırda NHS hastanelerinde meydana geldiğini belirtti.

İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların "gerçekten şok edici" olduğunu kaydetti.

Exeter Üniversitesi, Surrey Üniversitesi ve Cerrahide Cinsel Suistimal Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırma, özel olarak BBC ile paylaşıldı.

Araştırma: Kadınların yüzde 63'ü iş arkadaşlarının cinsel tacizine maruz kaldı

Öte yandan, İngiliz Cerrahi Dergisi'nde yayımlanacak yeni bir araştırmada, ülkede kayıtlı erkek ve kadın cerrahlar isimlerini vermeden araştırmaya katılmaya davet edildi. Bin 434 kişinin yanıt verdiği araştırmada, bu kişilerin yarısını kadınlar oluşturdu.

Söz konusu araştırmanın öne çıkan bulgularına göre, kadınların yüzde 63'ü iş arkadaşlarının cinsel tacizine maruz kaldı, yüzde 30'u bir iş arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradı ve en az 11 tecavüz vakası rapor edildi.

Araştırma, erkeklerin de (yüzde 24'ü) bu davranışların bir kısmına maruz kaldığını ortaya koysa da kadın ve erkek cerrahların "farklı gerçeklikler yaşadıkları" sonucuna varıldı.

"Sessizliği Bozmak: Sağlık Hizmetlerinde Cinsel Suistimalin Ele Alınması" başlıklı ikinci bir araştırma da sektörde nelerin değişmesi gerektiğine ilişkin önerilerde bulunuyor.

Söz konusu iki araştırmada, kadın cerrahların oranının nispeten düşük olduğu (yaklaşık yüzde 28), cerrahinin son derece hiyerarşik yapıda bulunduğu ve bazı erkeklere önemli güç sağladığı, bütün bunların da cerrahinin yüksek stresli ortamıyla birleştiği öne sürüldü.

AA