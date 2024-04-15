Londra

Cameron, İngiltere'nin Sky News ve ITV televizyonlarının yayınlarına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sky News yayınında İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını değerlendiren Cameron, "İsrail'deyseniz haklı olarak karşılık vermek için her türlü hakkınızın bulunduğunu düşünürdünüz ve öyle de düşünüyorlar ancak biz tansiyonu artırmamaları gerektiği çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Saldırıların İran için iki farklı yenilgiye işaret ettiğini kaydeden Cameron, İran'ın saldırılarının hem başarısız olduğunu hem de tüm dünyanın saldırgan taraf olduğunu gördüğünü anlattı.

Cameron, İsrail'in karşılık vermemesini umduğunu belirterek, dikkatlerin tekrar Hamas'a odaklanması gerektiğini söyledi.

İsrail'in İran'ın "başarısız saldırılarını" zafer kabul etmesi gerektiğini savunan Cameron, "İsrail'den daha fazlasını bekleyenleri anlıyorum ama zaman, hem mantıkla hem de kalple hareket etmenin, akıllıca ve güçlü davranmanın zamanı." diye konuştu.

"Netanyahu'nun yardımları Gazze'ye sokmaması büyük bir hataydı"

Cameron, "İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun sağlam bir muhakeme yeteneği var mı?" sorusuna da yanıt vererek, "Birçok konuda sağlam muhakeme yapabiliyor ancak bazı konularda da keskin görüş ayrılıklarımız var." şeklinde konuştu.

Sunucu Kay Burley'in "Hangi konularda muhakemesi kötüydü?" sorusuna ise Cameron, "Yardımları Gazze'ye sokmaması büyük bir hataydı. Daha fazla sınır geçişinin açılması konusunu İsraillilere açıkça söyledik. Yardım görevlilerinin Gazze'deki çalışmaları için gerçek bir çatışmasızlık ortamı oluştuğundan emin olmaları gerek ki Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarının öldürülmesi gibi korkunç olaylar bir daha yaşanmasın." yanıtını verdi.

Cameron, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurmasının da yanlış bir karar olup olmadığı sorusu üzerine, "İran Devrim Muhafızları'nın her şeyin başladığı 7 Ekim'in sorumlusu Hamas'a destek de dahil tüm dünyada yaptığı korkunç şeylerin İsrail'de yarattığı endişeyi anlayabiliyorum." ifadesini kullandı.

Burley'in, "Egemenliği altındaki toprağı saldırıya uğramış İran'ın endişesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında Cameron, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırıya verdiği yanıtın orantısız olduğunu söyledi.

Yüzlerce füze ve dronla gerçekleştirilen saldırının binlerce can alabileceğini ifade eden Cameron, İngiltere'nin bir konsolosluğu saldırıya uğradığında ise güçlü karşılık vereceklerini dile getirdi.

"İsrail'in kendisini savunma kapasitesine de sahip olması gerekiyor"

Cameron, ITV'de katıldığı programda da İsrail'in karşılık vermeyip İran'ın saldırısının başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etmesi ve tansiyonu yükseltmemesi gerektiğini yineledi.

İngiltere'nin eski Tahran Büyükelçisi Richard Dalton'ın, İngiliz jetlerinin İran'ın dronlarını engellemesine ilişkin, "İngiltere, kendisini İsrail'le aynı hizaya getirerek hata yaptı." açıklamasını değerlendiren Cameron, "Doğru olanı yaptık çünkü tansiyonun yükselmesini engellemeye çalıştık." diye konuştu.

İran destekli grupların dünya ticaretine, küresel güvenliğe ve Orta Doğu'nun istikrarına zarar verdiğini söyleyen Cameron, "Konunun bizimle alakası olmadığı iddialarına katılmıyorum." dedi.

İsrail'e silah satışlarının askıya alınması tartışmalarının İran'ın saldırılarının ardından yeniden gündeme gelmesine de değinen Cameron, "İran'ın İsrail'e saldırıları gösterdi ki İsrail'in sadece kendisini savunma hakkına sahip olması gerekmiyor, aynı zamanda kendisini savunma kapasitesine de sahip olması gerekiyor." ifadesini kullandı.