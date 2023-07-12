İngiltere'de 20 kişinin çalıştığı yazılım şirketinde yöneticilik yapan Sarah Durrant (47), iki yıl önce doğum günü kutlaması için geldiği Fethiye'de Ergün Baldır'a (44) aşık oldu.

Bir süre arkadaşlıkları devam eden çift, evlenme kararı aldı. Aydın'da hayvancılık yapan Baldır, Durrant'a, Türkiye'ye geldiği takdirde birlikte bu işi yapmaları gerektiğini anlattı.

Sarah Durrant'ın da hayvancılığa sıcak bakmasıyla geçen yıl yaşamını birleştiren çift, Umurlu Mahallesi'nde 15 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte el ele işlerinin başına geçti.

Üniversite of Huddersfield'de işletme eğitimi alan, İngiltere'deki ofis hayatını terk edip sabahları hayvan sesleri arasında uyandığı bir hayatı tercih eden Sarah Durrant, bu yaşama kısa sürede alıştı.

Gün doğumunda çiftliğe giren kadın, süt sağımından büyükbaş hayvanların beslenmesine kadar tüm işleri tek başına yürütebiliyor.

Peynir ve tereyağını da kendisi yapan Sarah Durrant, sabah çiftlikteki tavuk kümesine girip taze yumurtaları evine götürüyor.

Eşinin en büyük destekçisi olan Durrant, geçen Kurban Bayramı'nda pazarda kurbanlık satışı da yaptı.

Sarah Durrant, 30 yıldır tatil için Türkiye'ye geldiğini, bundan dolayı Türkçeyi öğrendiğini söyledi.

Bütün gün eşiyle aynı iş ortamında olmayı çok sevdiğini anlatan Durrant, "Çok mutluyum, çok huzurluyum. Böyle bir yerde yaşıyorum. Bütün gün eşimle beraberim. Yani çok güzel zaman geçiriyoruz, hep beraberiz. En güzel şekli o. Aklımda hiç hayvancılık yoktu. Elbette ileride emekli olmak istiyordum. O hayal vardı ama böyle bir iş yapacağımı hiç hayal etmedim. 40 yıl düşünsem hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey. Aşk işte..." ifadelerini kullandı.

Sarah Durrant, plazadan çiftlik hayatına geçtiğini, aslında istediği yaşamın bu olduğunu sonradan anladığını dile getirdi.

Çiftlikte ruhunun dinlendiğini belirten Durrant, "Çalışıyoruz ama çalışıyoruz gibi gelmiyor. Bazen kendi kendime diyorum 'Benim çalışmam lazım.' Sonra diyorum 'Bir dakika, ben çalışıyorum şu anda. Bu benim hayatım.' Bu yani, bunu yapıyorum bütün gün. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

İngiltere'deki ailesi ve arkadaşlarının hayvancılık yaptığını duyduğunda şaşırdığını ifade eden Durrant, zaman zaman çiftlikten onlara fotoğraf göndererek "Benim doğal ofisim burası." dediğini kaydetti.

Kurban pazarında Karadenizli sanmışlar

Türkiye'nin değerini bildiğini vurgulayan Durrant, "Başta aşk, eşime olan aşk önemli. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İkisi birleşince ne mutlu bana, daha ne isteyebilirim ki hayattan? Hayatıma çok şey kattı. Şu an çok mutluyum. Hayvanları çok seviyorum. Köpeğimi zaten İngiltere'den getirdim. Hayvanları sevdiğimi biliyordum ama bu kadar sevdiğimi bilmiyordum." dedi.

Kurban Bayramı'nda hayvan pazarında satış yaptığını anlatan Durrant, kurbanlık alacak bir kadının kendisini Karadenizliye benzettiğini, İngiliz olduğunu söyleyince şaşırdığını belirtti.

Ergün Baldır ise eşinin hayvancılığı benimsediğini, onunla çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

AA