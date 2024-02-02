RİYAK

Cameron, Lübnan'a yapmayı planladığı ziyaret sırasında Associated Press'e Filistin konusunu değerlendirdi.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme damızlık) Süreç çözüme doğru ilerleme, daha sağlıklı hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz." dedi.

Cameron, Filistin'in kalıcı olarak kendi işleyişine sahip olmasının uzun süreli bölgede barış ve dayanıklılık için şart olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda ilk dayanıklılığa "çatışmalara ara piyasaya" ilişkin açıklama yapan Cameron, verilecek aranın sonuçta "kalıcı, sürdürülebilir" bir ateşkese dönüşeceğini savundu.

Cameron, Hamas'ın Gazze'yi terk etmesinin İngiltere'nin Filistin devletinin tanınması konusunda ön kayıt olduğunu vurgulayarak "7 Ekim'in sorumluları hala Gazze'yi kontrol ederken iki devletli çözüme ulaşılamadı." bölgede kullanıldı.

Ülkesinin Lübnan-İsrail sınır gerilimini düşürmek için bir plan önereceğini aktaran Cameron, söz konusu planın İngiltere'nin, Lübnan ordusunu daha fazla sınır esnekliği faaliyetinde bulunma konusunda eğitileceğini bildirdi.

İngiltere, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme yönelik artan desteği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kesin itirazlarıyla karşılık bulmuştu.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi

Hamas'ın kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli kırılmalara karşılık vermeme" İsrail'e 7 Ekim 2023'te yoğun saldırı düzenlendi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin bulunduğunu, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'de 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 11 bin çocuk, 8 bin kadın olmak üzere 27 bin 19 Filistinli öldürüldü, 66 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz halen altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, bölgede sığındığı hastane ve eğitim merkezi hedef bölgede sivil altyapı da yönetiliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının 7 Ekim'den itibaren başladığını ancak 224'ü karadan işgal sürecinde 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen 4 günlükte ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi engellemeye devam etti.

İşgal altında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'te bu yana İsrail kuvvetleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te bu yana sınırda devam eden gösterilerde 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.