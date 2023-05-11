LONDRA AA- Sussex Dükü Prens Harry'nin MGN hakkında açtığı davanın duruşması, Yüksek Mahkeme'de yapıldı.

Prens Harry'nin avukatı David Sherborne, müvekkilinin, çocukluğundan bu yana yasa dışı şekilde elde edilmiş bilgilerle medyanın hedefi haline geldiğini belirterek, ilişkilerinin bile bu yayınlardan etkilendiğini anlattı.

Prens Harry'nin, Chelsy Davy ile 2004-2010 yıllarında yaşadığı ilişkinin de yayınlardan etkilenerek sona erdiğini kaydeden Sherborne, "(Davy) Kraliyet hayatının kendisine göre olmadığına karar verdi ve bu karar Prens Harry'yi çok üzdü. Bu yayınlar, Prens Harry'nin, kendisi ve kız arkadaşının güvenliği için endişelenmesine de sebep oldu." dedi.

Sherborne, "Prens Harry'nin bir kişiyle ilişkisi olduğunda ya da ilişki dedikodusu çıktığında o kişinin ailesi ve arkadaşları kaosa sürükleniyor ve kendilerini MGN'nin yaptığı yasa dışı aktivitelerin içinde buluyorlardı." diye konuştu.

Prens Harry ve Davy'nin gözlerden uzak olmak için Mozambik'in Bazaruto Adası'nda tatile gittiğini söyleyen Sherborne, bu dönemde Daily Mail muhabirlerinin prensin kaldığı otelde oda ayırtacak kadar ileri gittiğini de ifade etti.

MGN avukatı Andrew Green ise savunmasında kurumun bazı yanlışlar yaptığını kabul ettiğini belirterek, "MGN, tüm yasa dışı bilgi toplama olaylarından dolayı samimi şekilde özür dilemektedir ve tüm iddia sahiplerine bunun bir daha yaşanmayacağı güvencesini vermektedir. MGN, bu özrü, verilen zararı azaltmak için yapmıyor, aksine bu aşamadaki özrün, bu etkiyi yaratmayacağını kabul ediyor. Özür diliyor, çünkü bu durum hiçbir zaman yaşanmamalıydı." ifadesini kullandı.

Dönemin Daily Mirror Editörü Piers Morgan da eski kurumunun özür dilemesiyle ilgili açıklama yaptı.

ITV'nin sorularını yanıtlayan Morgan, "Özür dileyecek misiniz?" sorusuna, "Çok büyük bir ticari kazanım için son üç yılını acımasızca Kraliyet ailesinin özel hayatını ihlal ederek geçiren ve birçok yalan söyleyen Prens Harry'den, özel hayat ihlali dersi almam. Tavsiyem, mahkemeden çıksın ve ailesinden özel hayatlarını ihlal ettiği için özür dilesin." sözleriyle yanıt verdi.

"Ağır mahremiyet ihlallerine" uğradıkları için dava açmışlardı

Prens Harry, Daily Mirror dışında ülkedeki diğer medya kuruluşlarına da "mahremiyeti ihlal" davası açmıştı.

Bunlardan Daily Mail'in sahibi Associated Newspapers Limited'e (ANL) yönelik davada, şikayetçiler arasında Prens Harry'nin yanı sıra Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve David Furnish gibi isimler yer alıyor.

Davacılar, ANL'nin işlediği iddia edilen "menfur suç eylemleri" sonucunda "ağır mahremiyet ihlallerine" uğradıklarını, özel bilgilerinin kötüye kullanıldığını savunuyor.

Sussex Dükü Prens Harry, daha önce de The Mail On Sunday gazetesine iftira davası açmış ve Temmuz 2022'de kazanmıştı.

Prens Harry, The Sun'a da mahremiyet ihlali davası açarken, avukatı David Sherborne, aynı dava kapsamında Galler Prensi William'ın The Sun'ın bağlı olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketinden yüklü miktar para alarak uzlaşma yoluna gittiğini iddia etmişti.