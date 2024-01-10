Haber: Damla Oya Erman

Chetumal Havalimanı'nı Escárcega istasyonlarına bağlayan bu bölümde yapılan kazılarda önemli bir keşif yapıldı.

INAH tarafından yapılan açıklamaya göre, bulunan mezar kapısı, Paaktzatz tarzında yapılmış ve Maya Mısır tanrısını temsil eden bir antropomorfik figür içeriyor. Kapak üzerinde ise benzer bir kapıda da bulunan baykuş figürü yer alıyor.

Açıklamada, bu tür kapıların bir yapı inşası sırasında sunulan kurucu hediyeler olduğuna işaret ederek, bulunan kapının yanında benzer bir kapının daha bulunduğu belirtildi.

INAH'dan bir sözcü, "Maya ikonografisine göre baykuş, Klasik dönemde uğursuzluk getiren bir kuş ve savaşın simgesi olarak kabul ediliyordu. Bu temsili Paaktzatz kaplarında da sıkça görmekteyiz, özellikle Río Bec bölgesindeki örnekler, M.S. 680 ile 770 tarihleri arasına tarihlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bulunan ikinci kapının ceiba ağacının dikenlerini taklit eden süslemelerle dekore edildiği ve Maya mitolojisinde evrenin bir simgesi olan ceiba ağacının önemine vurgu yapıldı. Yax Che olarak da bilinen ceiba ağacı, dünya üzerindeki üç seviyenin iletişimini simgeliyor.

Mayan Treni'nin 7. Bölümü'nde gerçekleştirilen kazılarda şu ana kadar 27,941 yapı, 125,880 seramik parçası ve 141 insan mezarı bulunmuştur. Bu keşifler, bölgedeki tarihi ve kültürel zenginliklere yeni bir katkı sağlıyor.