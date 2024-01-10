Haber: Damla Oya Erman

Geriye dönük kazılarda, Bronz Çağı'na ait bir halka hendek bulgusuna ek olarak, 23 bireye ait mezarların içinde bıçaklar, mücevherler ve seramik kaplar gibi çeşitli cenaze objeleri tespit edildi.

Yapılan 250 objenin analizi, mezarlığın MS 6. ve 7. yüzyıllarda kullanıldığını gösteriyor. Mezarlığın içindeki bir genç kız ve bir çocuğun yan yatırılarak gömülmüş olması dikkat çekiyor. Genç kızın defininde, granat taşlı iki altın kolye, bir halka broş, iki mavi cam boncuk ve genç kızın başı veya göğsü etrafında bulunan bir amber montlu gümüş kolye bulunmuş.

Bu keşif, Ocak ayında BBC'nin "Digging for Britain" programında yer alacak. Profesör Alice Roberts, "Britanya'da birinci milenyumun ortası gizemli bir dönemdir - tarihi kaynaklar oldukça kısıtlıdır." diyerek mezarlıktaki güzelliklerin yanı sıra bireylerin kemik ve dişleri üzerine yapılacak post-kazı analizinin heyecan verici olacağını belirtti.

Araştırmacılar, mezarlık içindeki bireyler arasındaki genetik bağlantıları ve aile ilişkilerini belirlemek amacıyla isotpik ve DNA analizleri yapmayı planlıyor. Ayrıca, toplum içindeki insanların hareketleri ve diyetleri hakkında daha fazla bilgi sağlamayı amaçlıyorlar.

Wessex Arkeolojisi'nin Baş Osteoarkeologu Jacqueline McKinley, "Lincolnshire'da birçok Anglo-Sakson mezarlığı bilinmesine rağmen, çoğu, odak noktasının gömme eşyaları değil orada gömülü olan insanlar olduğu dönemlerde kazılmıştı. Bu keşifte ise izotopik ve DNA analizleri gibi bilimsel ilerlemelerin kullanılması heyecan verici." dedi.