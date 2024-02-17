"7 Okyanus" hedefindeki parkurlardan 4'üncüsünü tamamlayan Avcı, 3 Ağustos 2018'de 36 kilometrelik Manş Denizi'ni, 5-6 Eylül 2022'de ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'ı bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı, Ağustos 2023'te de İspanya ile Fas arasındaki Cebelitarık Boğazı'nı geçti.

Bengisu Avcı, 13 Şubat'ta Cook Boğazı'nda 26 kilometrelik parkuru, 13 derecelik su sıcaklığı ve hipotermi tehlikesine rağmen tamamlayarak kariyer hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi.

Başarılı kadın yüzücünün hedefine ulaşabilmesi için Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ile Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) da geçmesi gerekiyor.

Cook Boğazı'nı geçtiği organizasyonun ardından memleketi İzmir'e gelen Avcı, hayatındaki en zor parkurlardan birini tamamladığını, 2018'den itibaren çıktığı bu yolda aşması gereken bir engeli daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

"Zorlandığımda bana inanan insanları düşündüm"

Şimdiye kadarki en zorlu parkurun Cook Boğazı olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Beklemediğimiz bütün deniz şartlarıyla karşılaştık. Gerçekten çok zordu, çok soğuktu ve çok dalga vardı. Bir şekilde karşıya attım kendimi. Güneş doğduktan sonra fırtına çıktı. Fırtına beklentisi alıyorduk zaten. Fakat oraya gidip suya girdikten sonra artık dönüş yoktu benim için. Çünkü bir daha gelme şansım yoktu. Çok zorlandım, üşüdüğüm zaman hep bana inanan insanları düşündüm. Bir yerde kulaçlarımı hissedemedim artık. O kadar zor bir parkurdu. Fakat karşıya gidip sonunda tekneye ulaştığımda bütün bu emeklerin bir yere vardığını hissettim ve ilk defa bu parkuru bir Türk geçmiş oldu. Bu gurur bana yeter. İçimde tarif edilemez bir güç vardı sanki ve bu beni karşı kıyıya kadar attı."

Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını olma unvanını da elinde bulunduran Bengisu Avcı, küçüklüğünden itibaren suyun içinde olduğunu ve okyanusta olmanın tarif edilemez kadar güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Avcı, açık denizde yüzdüğü sırada su altı ve üstündeki tüm canlıların kendisine destek verdiği duygusunu yaşadığını, Cook Boğazı geçişi sırasında çok yorulduğu bir anda yanına konan albatrosun kendisini izleyerek motive ettiğini, bu anıyı unutamadığını anlattı.

Kendisini suyun bir parçası gibi hissettiğini dile getiren Avcı, "İsmimde de zaten Bengisu var. Kendime bir hedef koydum. Bu parkurları sudaki yaşamın da korunmasına dikkat çekmek için yapıyorum. Kendi hedefimin yanında bir hedefim daha var yani." ifadelerini kullandı.

"Türk kadınını temsilen gidiyorum"

Bengisu Avcı, bundan sonraki hedeflerinin "7 Okyanus" ayaklarının kalan üç parkurunu 2025-2026 yılları arasında bitirmek olduğunu dile getirdi.

Yine soğuk ve uzun parkurların kendisini beklediğini vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizde ve havuzda antrenman yapmaya devam edeceğim. Yılmadan burada Türk kadınını da temsilen özellikle çalışıyorum ve antrenmanlarımı bu şekilde sürdürüyorum. Tek ihtiyacım olan oraya gidip o suya atlamak. Bu parkurlar çok zor. Fakat destek gördüğümüzde, öncesinde bize inananları ve oraya gittiğimizde de gerçekten destek mesajlarını okuyorum, görüyorum. Bu bana çok yardımcı oluyor. Türk kadınını temsilen gidiyorum oraya. Orada kulaç atıyorum."