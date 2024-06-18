Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Dortmund'da bulunan BVB Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabaka TRT'den naklen yayınlanacak. Her iki takımın müsabakadaki ilk 11'leri belli oldu.

A Millilerin Gürcistan ile yapacağı F Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkveila, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Mikautadze, Kvaratskhelia

Yedekler: Gugeshashvili, Zivzivadze, Davitashvili, Kvilitaia, Gocholeishvili, Lochoshvili, Gvelesiani, Kvekveskiri, Kiteishvili, Altunashvili, Shengelia, Lobjanidze, Tabidze, Sigua

Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas olacak. İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Türkiye, F Grubu'nda Gürcistan maçının ardından ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü yine Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda TSİ 19.00'da Portekiz'le, 26 Haziran Çarşamba günü de Hamburg'da Volksparkstadion'da TSİ 22.00'de Çekya ile yapacak.

Gürcistan ile 12 yıl sonra ilk randevu

Son olarak 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da Gürcistan'a rakip olan Türkiye, 12 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 2'si resmi, 3'ü özel 5 maç oynadı. Millîlerimiz 3 galibiyet alırken, sahadan 1'er beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.