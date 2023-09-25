ERZİNCAN AA- Biyoçeşitliliği ile Yukarı Fırat Havzası ve Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük sulak alanlarından Ekşisu Sazlığı, 2007'den bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunuyor.

Munzur ve Keşiş dağları arasındaki ovada yer alan sazlık, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı sazlık, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı oluşturuyor.

Bu yıl etkili olan ilkbahar yağışlarının ardından yapılan incelemede, sazlığın hem yaklaşık yüzde 25 büyüdüğü hem de kuş popülasyonunun yüzde 30 arttığı belirlendi.

Ekşisu, korunaklı yapısıyla başta turna olmak üzere, dikkuyruk, uzun bacak, suna ve sakar meke gibi birçok türün güvenli şekilde yaşamasına olanak sağlıyor.

"Turnalarımızın bir kısmı yerleşik, bir kısmı ise göçer durumda"

Erzincan Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, Ekşisu Sazlığı'nın yerleşik ve göçebe kuş türlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgede ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla sazlık alanının genişlediğini ifade eden Kahraman, buna bağlı olarak da su kuşlarında büyük artış gözlemlediklerini belirtti.

Bölgedeki kuş popülasyonu hakkında bilgi veren Kahraman, "Bu alanda özellikle ender rastlanan turna ve angut kuşlarımız bulunuyor. Turnalarımızın bir kısmı yerleşik, bir kısmı ise göçer durumda. Turnaların burada yerleşik olarak yaşamalarının sebebi, mikroklima iklim yapısı, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanabiliyor olmasıdır." dedi.

Kurum olarak bölgede envanter ve koruma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Burada bulunan hayvanların popülasyonlarında önemli oranda artış gözlemledik. Kontrollerimizin bir diğer amacı ise kaçak avcılıkla mücadele etmek. Hayvanların burada beslenme ve üreme alışkanlıklarını da takip ediyoruz. Sazlık alanımızda kuşların dışında sürüngenler ve memeli hayvanlar da mevcut. Ayrıca alanın farklı noktalarında mineralli su ve sıcak kaplıca suyu bulunan yerlerinde bazı balık türleri de yaşamını sürdürmekte."

Kahraman, göçebe kuşların yılın belirli zamanlarında sazlığı beslenme, üreme ve korunma alanı olarak kullandıklarını aktardı.

"Öğrencilere burada kuş gözlemciliği yaptırıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile zaman zaman işbirliği yaparak Ekşisu Sazlığı'nda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik geziler düzenlediklerini dile getiren Kahraman, "Öğrencilere burada kuş gözlemciliği yaptırıyoruz. Böylelikle çocuklarımıza hem doğa hem de hayvan sevgisi kazandırıyoruz. Bölge, il dışından gelen kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının da ziyaret ettiği bir yer." diye konuştu.