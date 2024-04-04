İlk yarı sonucu: Başakşehir 0 - Beşiktaş 1 İlk yarı sonucu: Başakşehir 0 - Beşiktaş 1

17. dakikada misafir takımın atağında Lusamba'nın pasında Halil Akbunar ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

27. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın sol çaprazdan altıpas içine yerden pasında Moundilmadji'nin ön direkte ayağının ucuyla dokunduğu top, defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Benasser, Tait, Ntcham, Fofana, Holse, Moundilmadji

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Lusamba, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 45+1 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kaynak: AA