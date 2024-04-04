17. dakikada misafir takımın atağında Lusamba'nın pasında Halil Akbunar ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
27. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın sol çaprazdan altıpas içine yerden pasında Moundilmadji'nin ön direkte ayağının ucuyla dokunduğu top, defansa çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Benasser, Tait, Ntcham, Fofana, Holse, Moundilmadji
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Lusamba, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir
Sarı kart: Dk. 45+1 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor)