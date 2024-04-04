1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois, De Souza, Berkay Özcan, Kemen, Davidson, Serdar Gürler, Piatek

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih Kılıçsoy, Aboubakar

Gol: Dk. 16 Colley (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 14 Piatek, Dk. 34 Davidson (RAMS Başakşehir)