38. dakikada Kazımcan Karataş'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat üzerine gelen topun sahibi oldu.
44. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat iyi yer tutarak üzerine gelen topu kontrol etti.
45+2. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kitsiou, pasını kale sahasının sağ çaprazındaki Rodrigues'e çıkardı. Müsait durumdaki Rodrigues'in şutunda top, az farkla yandan auta gitti.
İlk yarı golsüz sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Bassagog, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Sowe
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeirra, Midtsjö, Gökcan Kaya, Lusamba, Halil Akbunar, Diaby, Umut Nayir
Sarı kart: Dk. 32 Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü)