38. dakikada Kazımcan Karataş'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat üzerine gelen topun sahibi oldu.

44. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat iyi yer tutarak üzerine gelen topu kontrol etti.

45+2. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kitsiou, pasını kale sahasının sağ çaprazındaki Rodrigues'e çıkardı. Müsait durumdaki Rodrigues'in şutunda top, az farkla yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Milli atıcılar, Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda 1'i altın 3 madalya kazandı Milli atıcılar, Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda 1'i altın 3 madalya kazandı

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Abdullah Bora Özkara, Ogün Kamacı

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan Karataş, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Bassagog, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Sowe

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeirra, Midtsjö, Gökcan Kaya, Lusamba, Halil Akbunar, Diaby, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 32 Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü)