10. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Mendy'nin kaptırdığı top Piatek'te kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına hareketlenen Berkay Özcan'ı gördü. Berkay'ın Uğurcan'ın üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı, Denswil son anda çizgiden çıkardı.

31. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı korner atışında Duarte, kafayla topu kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada topu kontrol eden Davidson düzeltip vurmak istedi ancak meşin yuvarlağı ıska geçince net bir fırsattan yararlanamadı.

35. dakikada Ömer Ali'nin sektirdiği top Edin Visca'da kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

45. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Bardhi'nin sağdan ortasında, kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmak istediği top Fountas'ta kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada Trabzonspor 1-0 geçti. Edin Visca'nın aşırtma pasında sağdan ceza sahasına giren Meunier, arka direğe hareketlenen Onuachu'ya ortaladı. Kale sahası önünde yükselen bu futbolcu, kafayla topu filelere yolladı.

Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson, Piatek

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

Gol: Dk. 45+2 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 24 Mendy (Trabzonspor)