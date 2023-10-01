2. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topa hamle yapan Oliveira'nın dokunuşunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.
18. dakikada Moreno'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Sönmez
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, N'Zonzi, Moreno, Oliveira
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Rashica, Zaynutdinov, Aboubakar, Muleka
Gol: Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 16 Rashica, Dk. 41 Amartey (Beşiktaş)
AA