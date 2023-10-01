Baki, Süper Lig'in 7. haftasında Ülker Stadı'nda yapılan ve 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig maçlarındaki hakem ve VAR kararlarında standart olmadığını savunan Baki, "Başkanımızdan başlayarak sokaktaki en küçük Fenerbahçe taraftarına kadar bu işin böyle gitmeyeceğini herkes anlamış oldu. Çok güçlü ve net şekilde sürdürülebilir bir durum olmadığı ortaya çıktı. Yedinci hafta itibarıyla saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansında ki bu yorumumu yaparken sadece kendi maçlarımız için demiyorum bütün Süper Lig maçları için böyle, bizi en rahatsız eden detaylar var. Hep standartsız kararlar veriliyor. Belli bir standart yok." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, VAR incelemelerine değinerek, "Özellikle gri pozisyonlarda, Fenerbahçe'nin lehine gibi bir pozisyon olursa karar saniyeler için nihayete erdiriliyor. Fenerbahçe'nin aleyhine gibi bir durum olduğu zaman da, 'Bu karar Fenerbahçe’nin aleyhine nasıl çıkar?' diye dakikalarca didik didik aranıyor." ifadelerini kullandı.

AA