3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.
18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.
23. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Morte'nin ortasına Gökhan Sazdağı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruş sonrası İsmail Yüksel'in penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top direğin yanından az farklı auta gitti.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.
45+4'de Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: RGH EnerTürk Enerji
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, İlker Takpak
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi
Goller: Dk. 8 Cengiz Ünder, Dk. 40 Batshuayi (Fenerbahçe), 45+4 Kemen (Mondihome Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 36 Karimi (Mondihome Kayserispor)Kaynak: AA