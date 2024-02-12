3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
21. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.
Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov, Morte, Nazon
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Sarı kart: Dk. 41 Bourabia (Mondihome Kayserispor)Kaynak: AA