Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek, "2-0 gibi güzel bir oyunla galip geldiler. Bizim ise sezon içerisinde zaman zaman kötü oynadığımız herhangi bir bölümünde iyi oynadığımız maçlarımız olmuştur. Ama sezon geneline baktığımızda oynadığımız en kötü maç diyebilirim kendi adıma." dedi.

Bunun nedeninin teknik heyet olarak değerlendirmesini yaptıklarını ifade eden Demirel, şöyle devam etti:

"Şimdi içeride hocalarımla beraber konuştuk. Benim de gerçekten sebepleri kafama takılıyor. Trabzonspor ile oynuyorsunuz, büyük bir camia. Trabzonspor stadı güzel bir stat, saha çok güzel. Her şey güzel geçti ama biraz takım olarak düşüktük, istediklerimizi yapamadık. İlk 45 dakika bir an önce ilk yarının bitmesini istedim ki oyuna müdahale edelim. Çünkü hem kendi çıkışlarımızla vermiş olduğumuz pozisyonlar, top kayıpları hem taçlardan vermiş olduğumuz pozisyonlar, gerçekten ilk yarının bir an önce bitmesini istedim. İkinci yarı çıktığımızda biraz daha söylemlerimiz devre arasında oldu ama ikinci yarıda da bir şey değişmedi."

Demirel, taçtan devam eden pozisyonda kafayla bir gol yediklerini kaydederek, "Bunlar futbolda olacak tabii ki gol yiyeceksiniz, hata yapacaksınız ama bu kadar düşük konsantre olduğumuz bu kadar kötü oynadığımız bir maç hatırlamıyorum. Maç içerisinde bölüm bölüm iyi oynadığımız kötü oynadığımız maçlar vardı. Belki Trabzonspor’un oyunu da buna izin vermemiş olabilir. Onların da hakkını yemeyelim. Tebrik etmek lazım, tebriklerimi zaten ilettim. Ama bizim açımızdan düşünülecek bir maç. En iyi şekilde düşünüp sorunlarını araştırıp ona göre hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük hayatında uzun zamandır Trabzonspor'a karşı kaybetmediğine ilişkin bir soruya da Demirel, "Kariyerime baktığımda geçmişte böyle bir birikme olmuş olabilir. Ama dediğim gibi bugün ya da bir başka gün son bulacaktı. O gün de bugünmüş. Hayırlısı olsun." yanıtını verdi.