13. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattaki atağında, Monteiro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde buluşan M'bakata'nın çektiği sert şut kalenin solundan auta çıktı.

30. dakikada Yılport Samsunspor'un orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasındaki Holse'nin aşırtma pasıyla buluşan Moundilmadji'nin çektiği şut az farkla kalenin solundan auta gitti.

Eski EWF Başkanı Hasan Akkuş, yeniden başkanlığa aday olabileceğini söyledi Eski EWF Başkanı Hasan Akkuş, yeniden başkanlığa aday olabileceğini söyledi

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Nita, M'bakata, Djilobodji, Nikoulou, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Maxim, Ogün Özçiçek, Jevtovic, Monteiro, Dragus

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Soner Gönül, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Muja, Flavien, Holse, Mounilmadji

Sarı kart: Dk. 45+3 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

Kaynak: AA