26. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil Akbunar ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR odasının uyarısı üzerinde pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Meler, penaltı kararından vazgeçti.

30. dakikada Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

36. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Meunier, yerden pasını Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

Stat: Pendik

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Erdem, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Diaby, Gökcan Kaya, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan