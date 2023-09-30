4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.
7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Morutan'ın çektiği şutta, uzak köşede kaleci Muslera son anda topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.
29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
35. dakikada Angelino'nun sol taraftan açtığı ortada, arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
40. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda savunmadan Mujakic'in ters vuruşu sonrası top az farkla yandan kornere çıktı.
45+3. dakikada Boey'in sağ kanattan attığı pas sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic (Dk. 10 Mert Çetin), Mujakic, Hanousek, Dokanovic, Ali Kaan Güneren, Rodrigues, Morutan, Cephas, Bajic
Sarı kart: Dk. 42 Morutan (MKE Ankaragücü)
AA