Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, bu futbolcuların yerlerine MKE Ankaragücü karşısında Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha forma giydi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Mateus Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

Zaha ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görevlendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un MKE Ankaragücü maçında sol kanatta görev verdiği Zaha, daha önce forma giydiği 5 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Abdülkerim Bardakcı ligde ilk kez yedek

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı.

Abdülkerim Bardakcı, ligin ilk 6 haftasındaki maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalmıştı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde de ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer savunma oyuncularından Victor Nelsson, İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü maçına da yedek başladı.

Ziyech yine kadroda yok

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçından sonra MKE Anakaragücü karşılaşmasında da kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ziyech'in ufak ağrıları olduğunu ve Faslı futbolcuyu riske etmemek için kadroya almadıklarını söyledi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş da kadroda bulunmadı.

Bu arada Almanya'nın Bayern Münih ekibinden transfer edilen genç futbolcu Eyüp Arın ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Morutan eski takıma karşı

Sezon başında Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Moruțan, eski takıma karşı ilk kez forma giydi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray maçında Rumen futbolcuyu ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde, bugün vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Galip Haktanır için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AA