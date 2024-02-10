30. dakikada maçtaki ilk etkili pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Erdem uzanarak topu kornere tokatladı.
31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eysseric, son çizgiye inip savunmanın arkasına yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor, kale sahası içinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Salih Dursun, Biraschi, Levent Mercan, Bertolacci, Rohden, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Welinton, Midtsjö, Diaby, Thiam, Umut Nayir (Dk. 20 Kappel)
Gol: Dk. 31 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)Kaynak: AA