Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, ligde 24 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0 - Alanyaspor 1 İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0 - Alanyaspor 1

Antrenman

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA