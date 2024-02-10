Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Arif Ölmez'in başkanlığında toplanarak olağanüstü genel kurul kararı aldığı belirtildi.

Buna göre, olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanırsa 25 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 3 Mart Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla daha yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, 4 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent ekibi, Muhammmed Himmet Ertürk, Ahmet Enes Akkan, Ahmet Buğra Güven ve kaleci Ahmet Cevdet Varol ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Futbolcular Enes Keskin ve Uğur Akdemir'in sözleşmelerini daha önce sonlandıran kırmızı-siyahlı ekip, Erdal Öztürk'ü TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'e, Ulusoy Mert Kabasakal'ı TFF 3. Lig temsilcilerinden Mardin 1969 Spor'a, Kağan Özkan'ı yine TFF 3. Lig takımlarından Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'ne, kaleci Ebrar Yiğit Aydın'ı da TFF 2. Lig'de mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı.