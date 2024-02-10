Üsküdar Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak.

Eşleşmenin ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenmişti.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

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Yarın:

13.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Bodrum Binnaz Karakaya)

12 Şubat Pazartesi:

15.00 Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

13 Şubat Salı:

15.00 Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

16.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Görele)

Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19, Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 32-23, Konyaaltı Belediyespor da Yenimahalle Belediyespor'u 39-32 yenmişti.

Kaynak: AA