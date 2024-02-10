Üsküdar Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak.
Eşleşmenin ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yenmişti.
Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Bodrum Binnaz Karakaya)
12 Şubat Pazartesi:
15.00 Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
13 Şubat Salı:
15.00 Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Görele)
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19, Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 32-23, Konyaaltı Belediyespor da Yenimahalle Belediyespor'u 39-32 yenmişti.Kaynak: AA