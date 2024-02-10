BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak. Yeni transferler Muammer Sarıkaya ve Akintola ise kafileye dahil edildi.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a gidecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 1-1 tamamlanmıştı.

Kaynak: AA