13. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, iki rakibinden sıyrılıp penaltı noktasındaki Eysseric'e pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Levent Mercan'ın soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rohden uzaktan çok sert vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda meşin yuvarlağa 2 hamlede sahip oldu.

31. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dzeko'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Krunic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda penaltı noktasına yakın bölgeden yerden vurdu ancak kaleci Sirigu gole engel oldu.

32. dakikada Can Keleş'in sağdan uzun pasında Güven Yalçın kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda kalesini terk eden Livakovic, ayağıyla müdahale ederek son anda meşin yuvarlağı Güven Yalçın'dan almayı başardı.

40. dakikada Fatih Karagümrük hızlı çıktı. Eysseric'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu, Livakovic uzanarak topu kornere tokatlamayı başardı.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası önünde oluşan karambolde Fred'in uzaklaştırmak istediği top Mendes'in önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Can Keleş'e pasını aktardı. Can Keleş sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray Günter, Levent Mercan, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Dzeko

Gol: Dk. 45+1 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 11 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Serdar Aziz (Fenerbahçe)