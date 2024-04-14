Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti ve puanını 60'a çıkardı. İkinci sıradaki başkent temsilcisi, böylece lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Petrol Ofisi ise puanını 60 yaptı ve averajla 3. basamakta yer aldı.

Sonuçlar

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 0-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Trabzonspor: 0-6

Ataşehir Belediyespor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 5-0

ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0

Hakkarigücü-Beşiktaş United Payment: 0-2

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beylerbeyispor: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Galatasaray: 3-2