3. dakikada Gaziantep FK, 1-0 öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasına hareketlenen Dragus'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Gaziantep FK atağında Jestovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top filelere gitti: 0-2.

Milli atletten Paris 2024'te Fransız sporcular için başörtüsü yasağı kararına tepki Milli atletten Paris 2024'te Fransız sporcular için başörtüsü yasağı kararına tepki

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı 2-0 Gaziantep FK'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Pakkan, Çağdaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Benasser, Fofana, Emre Kılınç, Flavien Tait, Dimata, Schindler, Holse, Soner Gönül, Satka

Gaziantep FK: Nita, Djlobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jestovic, Gradel, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Maxim, N'Koulou, Dragus

Goller: Dk. 3 Dragus, Dk. 16 Jestovic (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 34 Dragus (Gaziantep FK)

AA