Haber: Damla Oya Erman



Zhou, buz pateni takım yarışında gümüş madalya kazandıktan hemen sonra Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı. Bu, erkekler buz pateni yarışından çekilmesine ve Kapanış Töreni'ne katılmasına izin verilmemesine neden oldu.

Zhou, duygusal bir video mesajında, "Bugün kaç kez ağladığımı artık sayamadım ama en az bir kez mutlu gözyaşı dökmeyi başardım. İşte o zaman Olimpiyat gümüş madalyalı biri olduğumu öğrendiğimdeydi," dedi.

Derin hayal kırıklığına rağmen, o zamanlar 21 yaşında olan Zhou, beş yaşından bu yana verdiği tüm emek ve fedakarlığın buna değdiğine karar verdi.

Zhou, video mesajında şunları söyledi: "Bunu izleyen gelecekteki Vincent, şu an olduğunuz sporcu ve insan hakkında gurur duyacak. Neden mi? Çünkü hayallerini gerçekleştirdin. Her zaman olmayı arzuladığın kişi oldun."

Ancak bu hayaller, onun hayal ettiği gibi gerçekleşmedi. Şimdiye kadar çok çalışarak kazanmak için büyük çaba harcadığı madalyayı hiç görmedi, tutmadı veya giymedi.

Dünyanın en iyi sporcularından biri olarak performans göstermenin tek somut ödülü, Çin'den ayrılmadan önce kendisine verilen boş bir kutuydu.

Zhou, CNN Sport'a şunları söyledi: "Pozitif test sonucu ve bireysel etkinliği kaçırma durumu zaten yeterince garipken, duruma sürekli olarak karmaşıklık ve saçmalık katılmaya başladı."

"Bu sorunun neredeyse siyah ve beyaz bir durum olduğunu çözmek için bu kadar uzun sürmesinin beklendiğini sanmıyorum, ama işte buradayız. Ve hala ilk günkü kadar gerçek hissettiriyor."

Amerikalı sporcular, Rusya Olimpiyat Komitesi bayrağı altında yarışan bir buz pateni ekibine karşı ikinci sırayı aldılar, Rusya'nın Soçi Oyunları'nda yaşanan utandırıcı devlet destekli doping skandalının bir sonucu olarak.

Ancak olayın ardından, 2022 Pekin'deki Rusya'nın en büyük yıldızlarından biri olan 15 yaşındaki patenci Kamila Valieva'nın, önceki bir yarış sırasında yasaklı bir madde kullanımı nedeniyle pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Madalya töreni aceleyle ertelendi ve sonunda Rusya, ABD ve bronz madalya kazanan Japonya'nın patencileri, yalnızca Oyunlar'ın resmi peluş maskotlarını tutarak kameraların karşısına geçti.

ABD Buz Pateni'ne göre, modern Olimpiyatların tarihinde sporcuların madalyalarını yerinde alamadığı tek zaman bu oldu

Valieva, yasaklı bir kalp ilacı olan trimetazidin kullanımına pozitif yanıt verdiğini iddia etti.

Ancak uzun süren bir soruşturmanın ardından, Rusya Anti-Doping Ajansı (RUSADA), Valieva'nın doping kurallarını ihlal ettiğini belirlemiş olsa da, bu ihlalin "kusur veya ihmali olmadığı" sonucuna vararak onu temizlediğini açıkladı.

Geçmiş deneyimlerine dayanarak, IOC, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ve hatta RUSADA kendileri tarafından temyiz edildi. Şu anda durum, Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından değerlendiriliyor.

Pekin'deyken, Zhou, Amerikan sporcuların, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi (USOPC) tarafından gönderilen temsilcilerle buluştuklarını ve durumu idari ve hukuki bir perspektiften açıklayan toplantıdan sonra olayı öğrendiklerini hatırlıyor.

Zhou, "O zamanlar pek bilinmiyordu, ama o toplantıdan iyilik ve konunun mümkün olan en kısa sürede çözüleceğine dair bir sözle çıktık" diye açıklıyor ve Japon patencilerin benzer görüşmeler yaptığını varsaydığını ekliyor.

Ancak Oyunlar'dan bu yana geçen 19 ay içinde, Zhou, sporcuların unutulduğunu hissettiklerini söylüyor.

Zhou, şunları söyledi: "Kararlarını almak ve uygulamakla görevli olan ve gerçekten somut kararlar vermekle sorumlu olan yetkililer ve kuruluşlar tarafından bize hiçbir şey söylenmedi. Aldığımız tüm iletişim, internet erişimi olan herkesin okuyabileceği basın açıklamalarıdır, bu yüzden sizden daha fazlasını bilmiyoruz."

Global Athlete adlı sporcuların savunma grubu aracılığıyla yayımladığı açıklamasında, Zhou, IOC, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ve CAS'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Global Athlete'nin Genel Müdürü Rob Koehler de ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi'ni (USOPC) eleştiriyor. Koehler, "Şaşırtıcı" dedi ve "Gerçekten sporcularını savunmadılar" dedi.

Koehler, milli spor kuruluşlarının, diğer yönetici kuruluşlarla olan ilişkilerinden daha az değerli gördüğünü düşünüyor.

Koehler, "Sporcular bir değişim aracıdır, ancak uluslararası federasyonlar ve IOC ile olan ortaklıklar değildir, bu yüzden parti hattını izliyorlar," dedi. "Arkadaşlarını üzmek istemiyorlar; hiçbir dalgayı kırmak veya kimseyi üzmek istemiyorlar."

USOPC, CNN'in yorum talebine yanıt vermedi, ancak US Figure Skating, sporcularına destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

US Figure Skating, yasal statüleri olmadığını açıklarken, skaterlarla iletişim kurarak ve durumları hakkında farkındalık yaratmaya çalışarak sıkı çalıştığını söylüyor. Haziran ayında Colorado'daki Amerikan Olimpiyat ve Paralimpik Müzesi'nde dokuz boş madalya kutusunun sergisini açtı.

Kuruluşun açıklamasında şunlar yer alıyor: "ABD Buz Pateni, bu hayal kırıklığı yaratan durum boyunca sporcularımızın yanında durmaya devam edecek. ABD Buz Pateni, Olimpiyat Hareketi boyunca adil bir oyun alanı arıyor ve CAS kararlarının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor."

Zhou'nun öğreneceği tarihten itibaren CAS duruşmasının sonucu hemen hemen iki yıl geçmiş olacak ve her biri için maliyet büyük olacak.

Zhou, "Olimpiyat madalyası alamamanın ciddi ekonomik maliyetleri var" diyor ve sponsorların madalyaları sevdiğini ekliyor.

Meseleyi çözmek için uzun süren gecikme nedeniyle Koehler, tazminat ve kayıp gelirler için dava açma olasılığı olabileceğine inanıyor.

Koehler, "Bu Olimpiyat sporcuları çok milyar dolarlık bir endüstriyi finanse ediyor" diyor ve IOC'nin yılda 2.4 milyar dolar getirdiğini belirtiyor. "Sporcular doğrudan bunun yarısından daha azını alıyor. Oyunlara katılmaları için tazminat alamıyorlar. IOC, madalya kazanırlarsa ömür boyu ayarlanacaklarına inandırıyor, bu da bir yanılsama."

Ancak, haklarında bir karar verildiğinde, çoktan çok geç olacak gibi görünüyor

Bu durumdaki bireysel sporcuların finansal maliyetini tahmin etmek zor olabilir, ancak 2016'da Amerikalı atıcı Adam Nelson, 2004 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmasının ardından Atlanta'daki havaalanı yemek salonunda kendisine teslim edilen altın madalyadan sonra geçen dokuz yıldan bahsetti.

Atina'da kendisini yenen adam olan Yuriy Bilonog, yasaklı steroid oxandrolone için geriye dönük olarak pozitif test ettiği için 2012'de diskalifiye edildi.

Nelson, 2004'te yalnızca gümüş madalya aldığı için 500.000 doları kaçırdığını ve 12 yıllık kariyeri boyunca Bilonog'un hile yapmasının ona toplamda 2.5 milyon dolar mal olduğunu tahmin ediyor.

Zhou, uluslararası sporu yöneten kuruluşlara ve onların sahtekarları ele almak ve onları sorumlu tutmak konusundaki istekliliklerine büyük ölçüde şüpheyle yaklaştı.

ABD takımı, dördüncü sırayı alan ve bronz madalya kazanma olasılığı olan Japonya ve Kanada ile birlikte Lausanne'daki CAS kararlarını izleme izni istedi, ancak durumla doğrudan ilgilenmeyen hiçbir tarafın kamusal bir duruşma talep etmediği için bu özel olarak gerçekleşiyor.

Zhou, "Sadece içerideki işlemlerin tarafsız olduğunu ve gölgeli işlerin olmadığını sağlamak için bir gözlemci istiyoruz" diye CNN'e açıkladı.

"Şeffaflık eksikliği şok ediciydi. Bu, adil rekabetin, temiz sporun prensiplerini uygulamak ve hizmet etmek için var olan yönetici kuruluşlardır - sporcuların hizmet etmek için var olan insanlar - bu durum hakkında iyi hissetmenizi zorlaştırıyor."

CAS'ın Genel Direktörü Matthieu Reeb, bir açıklamada, "CAS, tarafların isteğine saygı duymalıdır. CAS, kullanıcılarının hizmetinde olup, onların rızasına karşı kamuoyuna dayatma yapamaz" dedi. Reeb ayrıca CAS'ın sürenin uzunluğu konusunda suçlanamayacağını söyledi.

CNN Sport, RUSADA, IOC ve WADA'ya yorum yapmak için başvurdu. IOC, "Sporcuların hayal kırıklığını paylaşıyoruz" diyerek bir açıklama yaparken "Yarışma sonuçlarının Oyunlar zamanında kesin olmasını istiyoruz, böylece sporcular anın tadını çıkarabilirler" dedi.

WADA, davayla ilgili şimdiye kadar sürenin uzunluğu konusundaki hayal kırıklığını anladığını ve paylaştığını söyledi.

WADA, "Bu davanın her aşamasında WADA, ilgili otoriteleri bu konuda zamanında ilerlemeye itti. Gerçekten, RUSADA'nın bu konuda karar vermedeki kabul edilemez gecikmesinin ardından, doğrudan CAS'a başvurmuştuk" dedi.

RUSADA, CNN'in yorum talebine yanıt vermedi

Bu arada, Vincent Zhou için bekleyiş devam ediyor ve hala Olimpiyat durumundan emin değil, ne zaman ve ne zaman somut bir şeyi olacağını bilemiyor. Zhou, her şeyin anlamını bulmaya ve savaşmaya devam etmeye çalıştığını söylüyor.

Zhou, "Adaletin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor" diyor ve ekliyor: "Bu ilk doping ihlali değil ve sonuncusu da olmayacak. Kontrol edilmezse, bu devam edecek. Gelecek nesillerin böyle şeyleri görmemesini sağlamak için elimizden geleni yapmak istiyoruz."

Bu görevde başarılı olma konusunda ne kadar kendinden emin olduğu sorulduğunda, cevabı pek ikna edici değil: "Yani, insanın hayal kurma hakkı var, değil mi?"