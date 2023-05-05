İSTANBUL- Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Sunuculuğunu oyuncu Ceren Benderlioğlu’nun üstlendiği geceye müzisyen Murat Evgin şarkılarıyla renk katarken, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, DenizBank CEO’su Hakan Ateş, TÜRSAK Yönetim Kurulu üyeleri, ödül kazananlar ile kültür - sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan yaptı. Okan, konuşmasında kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katmak hem maddi hem de manevi destek sağlamak amacıyla bu yıl altıncı kez gerçekleştirdikleri “DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması”nın TÜRSAK Vakfı için çok değerli bir proje olduğunu dile getirdi. Projeyi hayata geçirmelerinde destek olan kişilere, kurumlara, çok yoğun zamanlarında senaryoları değerlendiren jüri üyelerine ve sinema yolculuğunun en önemli destekçisi, gerçek kahramanı olan DenizBank’a canı gönülden teşekkürlerini sundu.

HABER: GİZEM ÇAKAL