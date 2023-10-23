Haber: Damla Oya Erman



Allen, Teksas'ta gerçekleşen ISU Büyük Buz Pateni Büyük Primi - Skate America'da, buz pateni fenomeni Ilia Malinin, unvanını koruyarak büyük bir zafer elde etti. 21 Ekim 2023 tarihindeki erkeklerin serbest pateni sırasında sergilediği olağanüstü performansla, 18 yaşındaki sporcu kişisel en iyi puanı olan 310.47 puanı kazandı.

Geçen yıl, yarışma tarihine damgasını vuran bir başarıya imza atan Malinin, dört katlı bir axel gerçekleştiren ilk sporcu olmuştu. Bu yıl ise unvanını koruyarak, 2022'de 17 yaşında kazandığı şampiyonluk tacını başarıyla savundu. Bu zaferle birlikte, bu etkinliğin tarihindeki en genç erkek şampiyon unvanı da kendisinin oldu.

Malinin, "Succession" adlı televizyon dizisinin tema müziği eşliğinde serbest patinajını gerçekleştirdi ve dört farklı dört katlı atlama hareketi başarıyla tamamladı. Performansının sonunda, izleyiciler, Allen, Teksas'taki Credit Union of Texas Event Center'daki buz pistine oyuncak hayvanlar atarak coşkularını ifade ettiler.

Malinin'in bu zaferi, bu yılki Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalya kazandığı ve toplamda daha önceki en iyi puanını 288.44 olarak belirlediği müsabakada elde ettiği skordan daha yüksekti. Malinin'in yeni kişisel en iyi puanını geçen sadece üç erkek sporcu bulunuyor.

Yarışma sonrasında Malinin, Olympics.com'a yaptığı açıklamada, "Kelimelerim yok," dedi. "Bu benim için tamamen harika bir deneyimdi. Bu kadar iyi bir performansı beklemiyordum, özellikle karşılaştığım baskıyla. Ayaklarımın üzerinde kalmaya ve her şey için savaşmaya hazırdım."

Malinin, dört buçuk dönüş yapmayı gerektiren zorlu bir hareket olan quadruple axel'i gerçekleştirmeyi tercih etmedi. Bu hareket, havada bir dönüşle başlayarak geriye dönüş yapmayı içeriyor.

Gümüş madalyayı Fransız Kevin Aymoz kazanırken, bronz madalyayı Japon Shun Sato kazandı. Skate America Şampiyonası, bu genç yetenek için bir kez daha zaferle sona erdi.