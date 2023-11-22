Haber: Mert Osman Erman

Araştırmalar ayrıca, kadınların iklim anksiyetesi konusunda erkeklerden daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

Dünya çapında artan yangınlar, seller ve kuraklıklar, iklim değişikliğinin belirgin işaretlerinden sadece birkaçıdır.

Ancak iklim değişikliğinin insan zihinleri üzerindeki etkisi daha az rapor edilmektedir.

İklim anksiyetesi, iklim değişikliğinin etkileri konusunda duyulan sıkıntı hissi olarak tanımlanır ve özellikle çocuklar ve gençler arasında, küresel olarak rapor edilmiştir.

Google Trends verilerine göre, "iklim anksiyetesi" ile ilgili arama sorguları dramatik bir şekilde artmıştır.

2023'ün ilk 10 ayındaki İngilizce arama sorguları, 2017'nin aynı dönemine göre 27 kat daha yüksektir. Bu dönemde diğer dünya dillerinde de iklim anksiyetesi ile ilgili arama sorgularında artışlar olmuştur.

Portekizce arama sorguları 73 kat arttı.

Çin dillerinde arama sorguları 8.5 kat arttı.

Arapça arama sorguları beşte bir oranında arttı.

Bu, iklim anksiyetesi etrafında en sık arama yapılan diller değildir, ancak BBC'nin Google'a sormasını istediği dünya dillerinden sadece birkaçıdır.

Aramaların, iklim anksiyetesi konusundaki farkındalığı daha yüksek olan dil konuşanlar arasında daha yüksek olabileceği veya Google'ı daha sık kullananlar arasında daha yüksek olabileceği anlamına gelmez. Bu, daha büyük arama sorgusu paylarına sahip ülkelerdeki insanların iklim anksiyetesi yaşama eğiliminde olduklarını göstermez.

Google Trends verileri, genellikle aynı şekilde kullanılan ancak biraz farklı anlamlara sahip olan "iklim anksiyetesi" ve "eko-anksiyete" terimleri için arama sorgularını birleştirir. İklim anksiyetesi, iklim değişikliği farkındalığı ile özellikle ilişkilendirilen bir anksiyetedir. Eko-anksiyete ise kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı gibi çevresel sağlık tehditleri farkındalığı ile daha genel bir anksiyetedir.

Google Trends, sadece toplam arama hacmini ölçmez, aynı zamanda dünya çapında eğilimleri belirlemek için bir dizi aramayı inceleyerek "arama ilgisi" adı verilen bir ölçü kullanır.

Nordik ülkeler, son beş yılda iklim anksiyetesi ile ilgili küresel arama sorgularının en büyük payına sahipti.

Aslında Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Norveç, "iklim anksiyetesi" ile ilgili arama sorgularının %40'ından fazlasını oluşturuyordu.

Google, verilerinin farklı nüfus büyüklüklerine sahip ülkeleri karşılaştırma olanağı sağlayacak şekilde ayarlandığını belirtiyor. Bu nedenle daha küçük ülkeler, daha büyük nüfuslu olanlardan önce sıralamada yer alabilir.

Küresel Güney'deki ülkeler, Şili, Filipinler ve Güney Afrika gibi, daha küçük arama sorgusu paylarını temsil etti. Düşük arama hacmi olan ülkeler analizden çıkarılmıştır.

Google, son 12 ayda gezegenin geleceği ile ilgili arama sorgularında ve çevre ile ilgili sorgularda küresel bir artış olduğunu da belirtti.

"Bir bakıyorsunuz insanlar hangi sorguları araştırıyorlar, anlaşılmak istiyorlar ancak aynı zamanda harekete geçmek istiyorlar" diyen bir sözcü, "örneğin, 'iklim değişikliğini nasıl çözebilirim' dünya genelinde iklim değişikliği ile ilgili eğilim sorgularından biriydi."

Google verileri, son 12 ayda iklim değişikliği ile ilgili olarak gelecek (artış %120), adaptasyon (artış %120), sürdürülebilirlik (artış %40) ve sera gazı emisyonları (artış %120) ile ilgili sorgularda bir artış olduğunu gösteriyor.

Dünya genelinde iklim değişikliği ile ilgili eğilim sorguları arasında "cuales son los riesgos del cambio climático?" veya "iklim değişikliği riskleri nelerdir?" gibi İspanyolca dilindeki sorgular da bulunmaktadır (%150 artış).

Google, "iklim anksiyeti" ile ilgili sorguları araştıran kişilerin cinsiyeti hakkında veri yayınlamadı, ancak araştırmalar, kadınların erkeklere göre iklim anksiyeti konusunda daha yatkın olduğunu göstermiştir.

Örneğin, 2023'te Sustainability akademik dergisinde yayımlanan bir çalışmanın bulgularına göre, dünya genelindeki kadın katılımcılar "daha

yüksek düzeyde endişe ve olumsuz duygular" bildirmiştir. Diğer taraftan erkek katılımcılar "daha iyimser ve hükümete daha fazla güven ifade etmiştir".

2021'de 16 ila 25 yaş arası 10,000 kişilik bir çevrimiçi anket temel alınarak yapılan bu çalışma, 10 ülkede gerçekleştirilmiştir.

2019'daki Avrupa Sosyal Anketi'nde 44,000'den fazla katılımcının analizi de kadınların erkeklere göre iklim değişikliği konusunda daha fazla endişe duyduğunu ortaya koymuştur.

Sustainability çalışmasının ortak yazarlarından Profesör Susan Clayton, bunun için bazı olası açıklamaları vardır. Kadınların tutarlı bir şekilde daha yüksek endişe seviyeleri bildirmesinin nedenlerinden birinin, duyguları tartışmaya daha açık olmaları olduğunu söyler.

"Kadınlar genel olarak duygusal tepkilerini kabul etmeye daha istekli ve bu duygularını düşünmeye ve konuşmaya daha istekli görünüyorlar, erkeklere kıyasla" diyor.

Ancak bazı kadınların iklim değişikliği konusunda daha fazla endişe duyabileceğini söyler, çünkü gerçek hayatta etkilerin bir kısmını yaşama riski erkeklerden daha fazladır.

"İklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan aşırı hava olayları sonrasında genellikle artan düzeylerde aile içi şiddet bulabilirsiniz ve insanlar iklim değişikliği nedeniyle zorla yer değiştiklerinde, bu kadınları cinsel şiddet veya ticarete karşı tehdit altına sokar" diyor.

"Ayrıca, kadınlar iklim değişikliğine fizyolojik olarak daha savunmasız olabilir. Yüksek sıcaklıklar ve hava kirliliği, gebelik sırasında etkisi olabilir ve gebeliğin bir kadının vücuduna etkisi, aşırı iklim koşullarından kaçmasını zorlaştırabilir."

Araştırmalar, kadınların iklim değişikliği ile ilgili felaketlerde erkeklerden daha fazla ölme olasılığı olduğunu göstermektedir. Örneğin, 1983 ile 2009 yılları arasında Bangladeş'teki tayfunları inceleyen bir çalışma, kadınların genel yetişkin nüfusa göre artan bir ölüm riskine sahip olduğunu öne sürdü.

İklim Değişikliği Paneli (IPCC), insanların bazı tayfunların artan şiddetine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Profesör Clayton, cinsiyet temelli eşitsizliklerin, bazı kadınların bir iklim değişikliği olayını takip eden bilgiye erişim eksikliğine sahip olabileceği anlamına geldiğini söylüyor.

Onlarca bir güvenli yerlere seyahat etme olasılıkları daha düşük olabilir ve kendilerini diğerlerinin güvenliğini kendilerinden önce önceliklendiren bakım sorumlulukları olabilir.

İklim değişikliğinin dolaylı ve uzun vadeli etkileri de kadınların ve kızların refahı için zararlı olabilir.

"Bazı çalışmalar, ailelerin iklim değişikliği koşullarının değişmesiyle ilişkilendirilen ekonomik baskılarla yüzleştiklerinde kızların daha erken yaşta evlendirildiğini gösterdi" diyor.

"Örneğin, belki tarım kuraklık veya sel tehdidi altında ise aileler kızlarını evlendirmek isteyebilir, böylece kızlarını kendileri beslemek zorunda kalmazlar."

IPCC, 2022'de ilk kez iklim değişikliğinin mental sağlık üzerindeki etkilerini rapor etti. Bu yılki Dubai'deki COP28 toplantısı da birkaç tartışma içerecek. İklim değişikliğinin fiziksel etkileri arttıkça, zihin üzerindeki etkilerine yönelik dikkat de artıyor.