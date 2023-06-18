İstanbul

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, Uganda'da bir okula düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Uganda hükümetine ve halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, İİT'nin söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı, terörün her şeklini reddettiği ve terörle mücadelede Uganda yönetiminin yanında olduğu ifade edildi.

Uganda'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Mpondwe bölgesinde bulunan bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

AA