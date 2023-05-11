HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Aslan Yapım Medya Kurucu ortakları Ergin Akarsu ve Ömer Soytürk’ün organizatörlüğünde düzenlenen II. Uluslararası Girişimcilik ve Proje ödülleri töreni iş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Sektöründe girişimleriyle fark yaratan ve başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişileri ödülle taçlandırdı. Bekir Aksoy ve Ece Gürsel sunuculuğunda gerçekleşen törende iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim ödülle buluştu.

Aslan Yapım Medya Kurucu ortakları Ergin Akarsu ve Ömer Soytürk’ün düzenlenen II. Uluslararası Girişimcilik ve Proje ödülleri töreni muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti. Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezinde Bekir Aksoy ve Ece Gürsel’in sunuculuğunda gerçekleşen görkemli gece iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının birbirinden ünlü isimleri katılım gösterdi.

Tören ödüle layık görülen Burhan Şeşen, Hilal Özdemir, Kutsi, Suadiye, Süreyya Ayvazovave Cansu Taşkın muhteşem şarkılarıyla geceye büyülü bir atmosfer kattı.

Bu özel gecede ben de “Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi” ödülüne layık görüldüm. Öncelikle kocaman bir teşekkür… Her hafta bu sayfada sizlerle buluşmama olanak sağlayan Önce Vatan Gazetesi’ne ve daima desteklerini esirgemeyip bana bu yolda inanan sizlere… Beni bu ödüle layık gördükleri için buradan bir kez daha teşekkür ederim ama bunun bir ekip işi olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu yüzden çalışma arkadaşlarıma da emekleri için çok teşekkür ederim.

“Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi” ödülünü almaktan son derece gururluyum ama bir kadın gazeteci olarak da sorumluyum. Çünkü sanıyorum ki son yıllarda içinde kadına şiddet haberinin olmadığı tek bir günümüz bile olamadı. Oysaki bu toprakların kadınları emekçidir, bu toprakların kadınları yardır, aşktır, anadır, yuvayı yapandır. Bu ödülü vurulan, ezilen, hor görülen, yaşamdan koparılan binlerce kadına adıyorum. Bu dünyada gülmeyen yüzleri öteki dünyada gülsün diyorum…

Biz kadınlar öldürülmeye, dövülmeye ya da aşağılanmaya değil; alkışlar eşliğinde ödüller almaya layığız.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Burhan Şeşen

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Hilal Özdemir

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Tayyar Işıksaçan

Yılın En Başarılı Kadın Gazetecisi: Yağmur Tanyıldız

Yılın En İyi Haber Spikeri: Mehmet Aydın

Yılın En Başarılı Kadın Haber Muhabiri: Gamze Uyguntürk

Yılın En Başarılı Spor Programı Avrupa Stüdyosu: Erba Tur Ergenekon

Yılın En Başarılı Cemiyet ve Magazin Dergisi: Klass Magazin

Yılın En İyi Gazetesi: Kıbrıs Gazetesi

Yılın Top Modeli: Dilara Kırmıt

Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu: Mert Baymak

Yılın En Başarılı Yerli Sinema Filmi: Buğday Tanesi (AK Parti Milletvekili Av. Serkan Bayram)

Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: Kutsi

Yılın En İyi Fantezi Müzik Yorumcusu: Süreyya Ayvazova

Yılın En İyi Pop Müzik Single Yorumcusu: Suadiye

Yılın En İyi Stand-up Sanatçısı: Hakan Çankaya

Kıbrıs’ın En Başarılı İş Kadını: Bahar Denizoğlu