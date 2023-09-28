Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ülkede çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, haziran ayında Sudan'a yönelik "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" sloganıyla büyük kapsamlı bir acil yardım çalışması başlattı.

Çalışmaların ilk etabında, temmuz ayında 15 konteynerlik insani yardım malzemesi Sudan'a gönderildi. Yardımlardan, 9 şehirdeki 200 bin kişi istifade etti.

30 konteynerlik yardımla beraber bölgeye gönderilen toplam konteyner sayısı 45'e ulaştı.

Konteynerlerde gıda ürünleri, battaniye, deterjan, kadın pedi, bebek bezi, elbise, terlik, mat, uyku tulumu, ayakkabı ve tekerlekli sandalye gibi ürünler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Doğu Afrika Masası'ndan Yasin Demir, çatışmalar sebebiyle milyonlarca Sudanlının farklı bölgelere göç ettiğini, ülkede çok sayıda çocuğun yetim kaldığını belirtti.

Demir, Sudanlıların bulundukları yerlerdeki hayat şartlarının, temel standartların çok altında olduğunu kaydederek, "Gıda malzemelerine ve suya düzenli bir şekilde erişemiyorlar. Verdiğimiz destekler, iç karışıklığın tüm izlerini silemese de, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüme vesile oluyor. Destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA