Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan İdlib ili geniş ve verimli tarım arazilerine sahip.

İç savaşta yerinden edilen milyonlarca sivile ev sahipli yapan kentte çiftçilik yerel halkın ana geçim kaynağını oluşturuyor.

Çiftçilerin bazıları son yıllarda arazilerinin bir kısmını gül bahçesine dönüştürdü.

Esnaf tarafından büyük rağbet görmesi üzerine gül yetiştiriciliği bölgede yayılmaya başladı.

İdlib kırsalında pembeye bürünen gül bahçeleri, hasat döneminde çok sayıda kişi için iş fırsatı oluyor.

Hasadı yapılan güller, bölge esnafına satılıyor.

Toplanan güllerden bölgede bitki çayı, gül suyu, reçel ve kozmetik ürünleri elde ediliyor.

6 yıldır gül yetiştiren Ahmed el-Abed bölgede gül yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını söyledi.

Abed, "Başlangıçta 500 metrekarelik bir alanda bu işe başladım. Ancak verim aldıktan sonra bu rakam şu an 50 dönüme yükseldi." dedi.

Tarladan topladığı gülleri, reçel ve gül yağı üreticilerine sattığını ifade eden Abed, "Gül yetiştiriciliği meşakkatli ama üretimi güzel. Estetik görüntüsü ve güzel kokusunun yanı sıra bölgede zorla yerinden edilen sivillere iş imkanı sunuyor." diye konuştu.

"Güllerden herkes faydalanıyor"

15 kişilik işçi ekibiyle gül bahçesinde çalışan Fatıma Um-Mazen de kış aylarında gül dikimi, yaz aylarında ise hasadını yaptıklarını kaydetti.

Tarlada günlük 45 TL karşılığında çalıştıklarını belirten Um-Mazen, "Hayat zor ama devam ediyor. Başka yapacak iş bulamıyorum. Hamdolsun çalışıyoruz. İşimiz 2 ay daha devam edecek. Güllerden bitki çayı, parfüm ve gül suyu yapılıyor. Toplanan güllerden herkes faydalanıyor." diye konuştu.

AA