Ankara

Türkiye Elektrik Anonim Şirketinden (TEİAŞ) aldığı verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 16 Mayıs itibarıyla 104 bin 600 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 10 bin 7 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Güneşte hedefin 5'te 1'ine erişilmiş oldu

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 bin megavat güneş kurulu gücünün aşılmasının sektör için son derece önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek,"Güneş, diğer yenilenebilir enerji teknolojilerine göre maliyetlerinin düşmesinin biraz daha fazla zaman alması dolayısıyla belki daha geç yola çıktı ancak şu anda çok hızlı yol alıyor." ifadelerini kullandı.

Özkök, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 19 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan Ulusal Enerji Planında güneş kurulu güç hedefinin 2035 itibarıyla 52 bin 900 megavat olarak açıklandığını anımsatarak, bu hedefin yaklaşık 5'te 1'ine erişilmiş olduğunu belirtti.

Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün hem lisanslı hem de lisanssız santraller alanında hızlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Özkök, şunları kaydetti:

"Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA), son Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) uygulamasında yapılan döviz bazlı eskalasyona dayalı revizyonlar, depolamalı güneş santralleri alanında açılan kapasiteler gibi etkenler sayesinde bundan sonraki kurulu güç artışının daha hızlı gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ulusal Enerji Planı'ndaki hedeflere ulaşmak için her yıl 3 bin megavatlık kurulu güç gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Sektör de bunu yapabilecek kapasite, bilgi birikimi ve kararlılığı haizdir. Burada öne çıkan sorun finansman olarak nitelendirilebilir. Öte yandan lisanssızlardaki dağılımın yüksek olması güneşi ülkemizin her yanında yaygınlaştırmıştır. Elbette Konya bu alanda öne çıkmaktadır ancak ışınım oranları yüksek olan güney illerimizdeki güneş yatırımlarının ve ayrıca deprem bölgesindeki iller özelinde açıklanan kapasiteler sayesinde buralardaki kurulumların daha da artacağını öngörebiliriz."

AA