Gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, Meteorolojinin verdiği rakamlara göre, dün akşam metrekareye 128 kilogramdan başlayarak daha aza inen rakamlarda yağış alındığını söyledi.

Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, AFAD İl Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığının da desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, emniyet ve jandarmanın kendi bölgelerinde her zaman olduğu gibi büyük bir işbirliği ve gayretle selden olumsuz etkilenen yerlerde çalıştığını aktardı.

Yerlikaya, dün gece biri yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "31 yaralımız var. Bunların sadece 8'inin bu sabah itibarıyla tedavi süreçleri devam ediyor. Hayati tehlikelerinin olmadığını biliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz onlara." ifadesini kullandı.

Esnafı ziyaret ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Hane sakinlerimize geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz. Sabahleyin de Twitter'dan duyurduk, ilk etapta AFAD'tan İçişleri Bakanlığı olarak hem hane sakinlerine hem de iş yerlerine bir destek ödemesi, 'acil can suyu' diyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da hanelere 10 bin liranın yanında 5 bin lira verecek. 15 bin lira verilecek ama bu bununla kalmıyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, valilik, kaymakamlık ve defterdarlıklarla zarar tespiti yaptıklarını dile getirerek, süratle yapılacak çalışmayla ilgili nasıl bir tescil ödemesi yapacaklarını hemşehrilerine duyuracaklarını belirtti.

Eyüpsultan'da bir ahırda 5 hayvanın telef olduğuna ilişkin rapor olduğunu ifade eden Yerlikaya, bunun yanı sıra İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarımsal alanlar, hayvanlar ve seralarla ilgili zarar tespit çalışmaları yaptığını kaydetti.

Yerlikaya, Kırklareli'nde de sel yaşandığını hatırlatarak, şunları paylaştı:

"Sabahleyin Bakan Yardımcımız ile de orada görüştüm. AFAD Başkanımız olay olduğu andan itibaren oradaydı İğneada Sisli Vadi'de. Çok lokal bir yerde gerçekten kısa zaman içerisinde dün sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında, iki saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alıyor orada. Maalesef ruhsatsız, hatta mühürlü olduğunu duyduk ki bununla ilgili savcılık da şu anda çalışmasını başlattı. Bungalov evlerde kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayıp, aranan cesede ulaşıldı. Maalesef 3 kayıp var şu anda. Aramayla ilgili şu anda 700'ün üzerinde çalışan görevli var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Bir an önce yakınlarına teslim etmek istiyoruz."

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada iklim değişikliğinden kaynaklanan ani sistem geçişleri olduğunu belirten Yerlikaya, sarı ve turuncu uyarılarının çok yapıldığını, herkese çok büyük görevler düştüğünü anlattı.

Bunu duyurmak için çaba içerisinde olduklarını dile getiren Yerlikaya, bireysel tedbirlerin de alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklamasının ardından selden etkilenen vatandaşlarla görüşen Yerlikaya, daha sonra bölgeden ayrıldı.

AA