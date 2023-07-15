İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz.



Sanatçı, 16 Temmuz 2023 Pazar günü (yarın) Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.







Tanju Tuncel

16 Şubat 1940’ta Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu.

Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okudu. 1963 yılında Şehir Tiyatroları Gençlik Tiyatrosuna başladı. Şehir Tiyatroları’nda oynadığı ilk oyun “Otelci Kadın”dır.

25 Mart 1964 tarihinde Necdet Yakın'la evlendi.

Don Rosita adlı oyunu Ayşe Emel Mesci ile birlikte sahneye koydu. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra seslendirme çalışmaları yapmış, sinema, tv dizileri ve reklam filmlerinde oynamıştır.

1979 yılında “Kanlı Düğün” oyunuyla Avni Dilligil en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

HABER: MERVE ELÇİ