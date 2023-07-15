İSTANBUL AA- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden ziyaretçilerini ağırlıyor.

İçinde 252 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden vatandaşlar, dua okudu. Alanda, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan servi ağaçlarının çevresinde dolaştı.

Darbe girişimini engellemek için mücadele verenlere ait eşyalar ile darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.

Ziyaretçilerden Galip Şimşek, Bostancı Sanayi Camisi yaz Kur'an kursu ve Suffe Gençlik Merkezi öğrencileri olarak anıt ile müzeyi ziyarete geldiklerini söyledi. Şimşek, "Çocuklarımızın bu bilinci edinmeleri ve bir daha böyle hain kalkışmalara hiç kimsenin tevessül etmemesi, yeni neslin bunu bilmesi ve bu şuuru edinmeleri için buraya geldik." dedi.

Özbekistan'dan gelen Şehnaz Alişova, 15 Temmuz'la ilgili haberleri izleyince anıtı ziyaret etmeye karar verdiklerini dile getirdi. Alişova, ailesiyle yaptığı bu ziyarette çok duygulandığını belirtti.

Kağıthane'deki Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Akpınar, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde darbeden haberdar olur olmaz evden dışarı çıktığını ve darbe girişimine karşı durduğunu söyledi. Anıtı diğer günlerde de ziyaret ettiğini aktaran Akpınar, 15 Temmuz'un yıl dönümü olması sebebiyle öğretmenlerle beraber geldiklerini anlattı.

Akpınar, anıtta, Kur'an-ı Kerim okuyup hatim duası yapacaklarını kaydetti.

Ziyaretçilerden Uğur Kartal ise vatanın birliği için insanların canını vermesinin çok önemli, etkileyici bir şey olduğunu belirterek, "Milli mücadele ruhunu anlamak, gelecek nesillere aktarmak için sürekli ziyaret etmeliyiz buraları. Vatanın kolay elde edilmediğini bilmek lazım. Bu elim mücadelede yakınlarımızdan birini kaybettik. Vatan hainlerini unutmamak gerekiyor. 15 Temmuz'u sürekli gündemde tutmak gerekiyor. Okullarımızda, öğrencilerimizde, cami cemaatlerimizde, sivil toplum örgütlerinde sürekli canlı tutmak zorundayız ki milli mücadele ruhu sürekli yaşayabilsin." diye konuştu.

Kartal, anıtta tüylerinin diken diken olduğunu ve çok ulvi bir duygu yaşadığını belirtti.