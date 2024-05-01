İstanbul

Festival ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"En İyi Yönetmen", "En İyi Kısa Film", "En İyi Tema", "En İyi Animasyon" ve "En İyi Kadın Yönetmen" ödülleri dahil, 21 farklı kategoride düzenlenen festivale, 63 ülkeden yüzlerce film ile başvuru yapıldı.

Açılış konuşmasını Festival Direktörü Setenay Acı'nın yaptığı törene, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filminin yapımcısı A. Selim Tuncer ve yönetmeni Levent Onan da katıldı.